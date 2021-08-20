Üye Girişi
MUHTARIN AŞI OLMAYA İKNA EDEMEDİĞİ ANNESİ, KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ - Son Dakika

MUHTARIN AŞI OLMAYA İKNA EDEMEDİĞİ ANNESİ, KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

20.08.2021 12:30

BURSA'da mahalle muhtarı Ergün Kahraman'ın (48) aşı olmaya ikna edemediği ailesinden annesi Emine Kahraman (74) koronavirüsten yaşamını yitirdi.

BURSA'da mahalle muhtarı Ergün Kahraman'ın (48) aşı olmaya ikna edemediği ailesinden annesi Emine Kahraman (74) koronavirüsten yaşamını yitirdi. Diğer aile bireylerinin de koronavirüse yakalandığını belirten Kahraman, 'Günü gelince şimdi hepsi aşı olmayı düşünüyor' dedi.

Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahalle Muhtarı Ergün Kahraman 2 doz koronavirüs aşısı yaptırırken, annesi, eşi ve kızını Covid-19 aşısı olmaya ikna edemedi. Yaklaşık 2 hafta önce Kahraman'ın teyzesi, kendilerini ziyaret etti. Sonradan koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan teyzesi, hastalığı annesi ve eşine bulaştırdı. Kahraman'ın Bandırma'dan bir günlüğüne gelen kızı da koronavirüse yakalandı. Kahraman'ın annesi Emine Kahraman, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alındıktan sonra entübe edilen Emine Kahraman, pazar günü hayatını kaybetti.

Ailedeki tek Covid-19 aşısını kendisinin olduğunu söyleyen Kahraman, annesinin vefatından sonra eşi ve kızının aşı olmadığı için çok pişman olduğunu söyledi. Annesinin vefatı nedeniyle üzüntülü olduğunu belirten Kahraman, herkesi aşı olmaya davet etti.

'HEPSİ AŞISIZ'

Yaşadıkları süreci anlatan Ergün Kahraman, 'Kurban Bayramı'nda teyzem, annemi ziyarete geliyor. Teyzem koronavirüs olduğunu bilmediği için güzelce muhabbet ediyorlar. Sonra birkaç gün içerisinde önce teyzem arkasından da annem rahatsızlanıyor. Ben annemi kucaklayarak hastaneye götürdüm. Orada pozitif olduğu ortaya çıktı. Bu arada bu kadar temasıma rağmen ben pozitif olmadım, testlerim hep negatif çıktı çünkü ben aşılıydım. Anneme defalarca aşı olması için telkinde bulunmama rağmen bir türlü ikna edemedim. Ben yaşlıyım bu saatten sonra gerek yok evden çıkmıyorum' diyerek aşı olmak istemedi. Ama bu hastalık uzaktan gelmiyor, yakınlardan geliyor. Anneme de teyzemden bulaştı. Buna dikkat etmek gerekiyor. Annemden sonra eşime, kız kardeşime, enişteme bulaştı. Eniştem de annesine bulaştırdı. O teyzenin 10 kere ameliyat olmuştu ve çeşitli kronik rahatsızlıkları vardı. Ona bir şey olacak diye çok korktuk ama iyileşti çünkü aşılıydı. Benim kızım Bandırma'dan bir günlüğüne bize gelmişti. O da pozitif olup hastalığı Bandırma'ya taşıdı. Pozitif olanların hepsi aşısız? dedi.

'AŞI OLMAMAK PAHALIYA MAL OLDU'

Eşi ve kızının günü gelince aşı olacağını söyleyen Kahraman, 'Çok üzüldük. Bazı insanlar aşı olmama hakkımı kullanıyorum diyor ancak aşı olmama hakkı bazen çok pahalıya mal oluyor. Gençler bir şey olmaz diye düşünüyor. Gence yaşlıya bakmıyor bu aşılarımızı olmamız gerekiyor. Ben aşı olduğum için bu kadara pozitifin arasında negatif kalabildim. Annem vefat ettikten sonra ailem aşı olmadıkları için çok pişman oldular. Günleri geldiğinde hepsi aşı olmayı düşünüyor. Annem aşı olmak istemedi ikna edemedik' diye konuştu

MUHTARIN AŞI OLMAYA İKNA EDEMEDİĞİ ANNESİ, KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ
MUHTARIN AŞI OLMAYA İKNA EDEMEDİĞİ ANNESİ, KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ
MUHTARIN AŞI OLMAYA İKNA EDEMEDİĞİ ANNESİ, KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ
MUHTARIN AŞI OLMAYA İKNA EDEMEDİĞİ ANNESİ, KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ
MUHTARIN AŞI OLMAYA İKNA EDEMEDİĞİ ANNESİ, KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ
MUHTARIN AŞI OLMAYA İKNA EDEMEDİĞİ ANNESİ, KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ
MUHTARIN AŞI OLMAYA İKNA EDEMEDİĞİ ANNESİ, KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

Ergün Kahraman, Emine Kahraman, Koronavirüs, Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUHTARIN AŞI OLMAYA İKNA EDEMEDİĞİ ANNESİ, KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Okul servis ücretlerine yüzde 15 zam! İstanbul'da en ucuz 421 lira olacak 12:59 Okul servis ücretlerine yüzde 15 zam! İstanbul'da en ucuz 421 lira olacak Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük 12:55 Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük Son Dakika: Bakan Koca'dan 12:13 Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak 11:55 Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var 11:44 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var 36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı 11:20 36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı
Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı 11:13 Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi 10:57 Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi

Son Dakika Haberleri
12:59 Okul servis ücretlerine yüzde 15 zam! İstanbul'da en ucuz 421 lira olacak
12:57 Forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geri dönüşü yüzleri güldürdü
12:55 Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük
12:49 PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi
12:13 Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok
12:05 Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'un tedavisi bitti
11:51 Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı
11:43 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var
11:26 Tribünde kavga çıkınca Falcao, çareyi kaçmakta buldu
11:20 36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı
"Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek         
13:00
Forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geri dönüşü yüzleri güldürdü Forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geri dönüşü yüzleri güldürdü         
12:57
PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi         
12:49
Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'un tedavisi bitti Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'un tedavisi bitti         
12:06
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Eski İngiliz askeri paylaştı! Kabil'den kalkan tahliye uçağında sadece birkaç kişi varmış Eski İngiliz askeri paylaştı! Kabil'den kalkan tahliye uçağında sadece birkaç kişi varmış         
11:38
Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek         
11:16
Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı         
11:01
Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu         
10:33
PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var         
10:32
Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü         
10:16
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var         
09:44
Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi         
09:43
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı         
09:00
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 13:08:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MUHTARIN AŞI OLMAYA İKNA EDEMEDİĞİ ANNESİ, KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement