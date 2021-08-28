Üye Girişi
Son dakika haberi! MultiNet'liler son bir senede 1,5 milyon TL değerinde "TatlıPara" kazandı - Son Dakika

Son dakika haberi! MultiNet'liler son bir senede 1,5 milyon TL değerinde "TatlıPara" kazandı

28.08.2021 12:09
Son dakika haberi! MultiNet'liler son bir senede 1,5 milyon TL değerinde

Son dakika gelişmesine göre Multinet Up, yemek kartı çözümü MultiNet Kart kullanıcıları için geliştirdiği sadakat platformu TatlıPara ile son 1 senede 1,5 milyon TL değerinde TatlıPara dağıttığını açıkladı.

Multinet Up, yemek kartı çözümü MultiNet Kart kullanıcıları için geliştirdiği sadakat platformu TatlıPara ile son 1 senede 1,5 milyon TL değerinde TatlıPara dağıttığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, öğle yemeği harcamalarında firmalara tasarruflu gider yönetimi hizmeti veren Multinet Up, kart kullanıcılarına hayatı kolaylaştıran ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Multinet Up, 2013 yılında devreye aldığı yemek kartı sektörünün ilk sadakat uygulaması TatlıPara ile kart kullanıcılarına anlaşmalı MultiNet noktalarında yaptıkları alışverişlerde sanal para birimi TatlıPara kazanma fırsatı sunuyor. MultiNet Yemek Kartı kullanıcıları, kart bakiyelerine eklenen TatlıPara'ları 30 bine varan restoran, kafe, büfe ve marketten oluşan MultiNet üye iş yeri ağında diledikleri gibi harcıyor.

Multinet Up'ın işlem verilerine göre, 2020 Ağustos ayından bugüne dek yaklaşık TatlıPara ile 200 bin işlem gerçekleştirildi.

"Ayda üç yemek MultiNet'ten hediye"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş, "Multinet Up olarak yeni nesil ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken paydaşlarımızın hayatını kolaylaştıran bir çözüm ortağı olma hedefiyle çalışıyoruz. Hem kurumsal müşterilerimizin hem de son kullanıcıların ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vermek için hayata geçirdiğimiz ilklerle ve yeniliklerle, faaliyet gösterdiğimiz sektörlere liderlik ediyoruz. TatlıPara'yı da 2013'te yemek kartı sektörünün ilk sadakat uygulaması olarak kullanıcılarımızla buluşturduk ve 1,5 milyon TL'si son bir senede olmak üzere bugüne dek toplamda yaklaşık 6,5 milyon TL değerinde TatlıPara dağıttık. 1 TatlıPara'nın değeri 1 TL, kazanılan TatlıPara'lar MultiNet yemek kartı bakiyesine anında ekleniyor. Sosyal medya ve diğer kanalları analiz ederek sektör ve markamız hakkındaki konuşmaları sürekli olarak takip ediyor ve içgörüler çıkarıyoruz. Bu konuda yaptığımız araştırma da gösteriyor ki kasada ödeme deneyimi kart kullanıcısı için pürüzsüz olmalı." ifadelerini kullandı.

Kuş, MultiNet Yemek Kartının diğer avantajlarına da değinerek, şunları kaydetti:

"MultiNet kart kullanıcısı TatlıPara bakiyesini, ayrı bir hesaptan takip etmek zorunda kalmadan tek bir hesaptan yönetebiliyor ve kasada hızlı ödeme kolaylığı ile zamandan da kazanmış oluyor. 5 bin TatlıPara noktamız var. Kullanıcılarımız bu noktalarda kazandıkları TatlıPara'ları 30 bin noktadan oluşan üye iş yeri ağımızın tamamında harcayabiliyor. Sektörün en çok kazandıran sadakat uygulaması olan TatlıPara ile ay sonu gelmeden yemek kartı bakiyesini bitiren kullanıcılara bakiyelerini daha uzun süre kullanabilme fırsatı sunuyoruz. Düzenli puan kazanımında ayda üç yemek MultiNet'ten hediye oluyor. Multinet Up olarak odağımızda her zaman çalışan memnuniyeti var. Çözümlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirirken hem firmaların operasyonel yükünü alıyor, onlara tasarruf ve maliyet avantajı sağlıyoruz; hem de çalışanları memnun edecek kampanyalar sunuyoruz. Yani TatlıPara, kart kullanıcılarımıza sunduğumuz avantajlardan yalnızca biri. Araç kiralamadan, sigorta çözümlerine, indirimli yoga paketlerinden sağlıklı beslenme paketlerine kadar birçok alanda, iş yeri çalışanlarının beklenti ve taleplerine yönelik iş birlikleri gerçekleştiriyoruz ve böylece MultiNet'liler kendilerine özel kampanya ve indirimlerden yararlanıyor."

Yemek Tarifi, Türk Lirası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! MultiNet'liler son bir senede 1,5 milyon TL değerinde 'TatlıPara' kazandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ordu'daki aile katliamında yeni detay! Olay esnasında 4 yaşındaki kardeş de evdeymiş 14:53 Ordu'daki aile katliamında yeni detay! Olay esnasında 4 yaşındaki kardeş de evdeymiş Görenler şaştı kaldı! Beyaz çarşaf ile motosiklet çaldı 14:42 Görenler şaştı kaldı! Beyaz çarşaf ile motosiklet çaldı Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu 14:30 Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu
Yeşim Salkım, koronavirüse yakalanan babası için dua istedi 14:25 Yeşim Salkım, koronavirüse yakalanan babası için dua istedi İncirin fiyatı dudak uçuklattı! 20 liradan satılıyor 14:11 İncirin fiyatı dudak uçuklattı! 20 liradan satılıyor Son Dakika: TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi! 13:57 Son Dakika: TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçları 16 Eylül'de başlayacak 13:51 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçları 16 Eylül'de başlayacak Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü 12:51 Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü

Son Dakika Haberleri
14:44 Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını 545 bin TL'ye aldı
14:29 Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu
14:26 Polis, NBA'in yıldızı Hayes'nın boynuna diziyle bastı, şok tabancasıyla müdahale etti
14:16 Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu
13:56 Son Dakika: TEM otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi!
13:55 MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu
13:50 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçları 16 Eylül'de başlayacak
12:51 Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü
12:39 Son Dakika: 12 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı
12:30 Thodex reklamında oynayan isimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Freni boşalan otobüs, 5 katlı apartmana çarparak durabildi Freni boşalan otobüs, 5 katlı apartmana çarparak durabildi         
14:58
Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını 545 bin TL'ye aldı Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını 545 bin TL'ye aldı         
14:45
Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı         
14:34
Polis, NBA'in yıldızı Hayes'nın boynuna diziyle bastı, şok tabancasıyla müdahale etti Polis, NBA'in yıldızı Hayes'nın boynuna diziyle bastı, şok tabancasıyla müdahale etti         
14:27
Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu         
14:16
Akdeniz ve Ege'deki ormanlar yangınları, turistlerin rotasını çevirdi Akdeniz ve Ege'deki ormanlar yangınları, turistlerin rotasını çevirdi         
14:01
MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
13:55
Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu         
13:19
Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek         
12:46
Son Dakika: 12 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Son Dakika: 12 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı         
12:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı         
11:22
Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı         
10:48
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur         
10:25
Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu         
09:31
Kılıçdaroğlu'na vatandaşın Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı         
09:10
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 15:05:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! MultiNet'liler son bir senede 1,5 milyon TL değerinde "TatlıPara" kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement