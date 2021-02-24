Munzur Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim tedbirlerle başladı - Son Dakika
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Munzur Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim tedbirlerle başladı

24.02.2021 08:38

MUNZUR Üniversitesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen yüz yüze eğitim, birinci sınıflar hariç uygulamalı öğrenim gören yaklaşık 2 bin öğrenci için pazartesi günü tekrar başladı.

MUNZUR Üniversitesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen yüz yüze eğitim, birinci sınıflar hariç uygulamalı öğrenim gören yaklaşık 2 bin öğrenci için pazartesi günü tekrar başladı. Koronavirüs tedbirlerinin uygulanacağı eğitim öncesi öğrencilere  PCR testi yapıldığını belirten Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, "Erkek ve kız öğrencilerimiz için de pandemi yurdu yapıldı. Pozitiflik durum olduğunda öğrencilerimiz buralarda barınacaktır" dedi.

Tunceli'de yaklaşık 6 bin 500 öğrencisi bulunan Munzur Üniversitesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen yüz yüze eğitim, birinci sınıflar hariç uygulamalı eğitim verilen bölümlerdeki 2 bin öğrenci için yeniden başladı. Üniversiteye gelen öğrenciler, kampüsün içinde İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince PCR testleri yapıldıktan sonra sonuçları çıkana kadar Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda barındırılırken, negatif olanlar, yüz yüze eğitime dahil ediliyor. Üniversitede öğrencilerin yanı sıra idari ve akademik personel de teste tabi tutulurken, kampüse girişler, 'HES' kodu sorgulaması ve ateş ölçümlerinin ardından gerçekleştiriliyor.

'10 GÜN ARAYLA TESTLER TEKRARLANACAK'

Salgınla ilgili tüm tedbirlerin alındığını belirten Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, "Üniversitemizde bu dönem uygulama dersleri yoğun olan bölümlerde 2 bine yakın öğrencimizle yüz yüze eğitime başlamış olduk. Pandeminin seyrine göre Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi doğrultusunda eğitimde aldığımız kararları değerlendirdik. Pazartesi itibarıyla yüz yüze eğitime geçtik. Gerekli tüm tedbirleri aldık. Öğrencilerimizin hepsinin testi gerçekleştiriliyor. 10 gün sonra bütün öğrencilerin testleri bir daha yapılıyor. Öğrencilerimizin barınması yurtlarda gerekli tedbirler alındı. İnşallah pandemi yurtlarına gerek kalmaz. Erkek ve kız öğrencilerimiz için de pandemi yurdu yapıldı. Pozitiflik bir durum olduğunda öğrencilerimiz buralarda barınacaktır. Öğrencilerimizin maske, mesafe ve hijyen kontrolleri de sürekli yapılacaktır. Üniversitemizin içinde pandemi kurulu oluşturduk. Bizim aldığımız bu karar sayın valimizin başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındı. Birinci sınıfları çağırmadık, lisans programlarında 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıfları, ön lisansta da 2'nci sınıfları çağırdık" dedi.

'YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇTİK, ÇOK MUTLUYUZ'

Üniversitenin Laboratuvar Teknolojisi öğrencisi Gülistan Dere de yüz yüze eğitim kararından memnun olduğunu belirterek, "Malum Covid-19 sürecinden dolayı okullarımızda yüz yüze eğitim göremedik uzun bir süre. Şimdide geldik, yüz yüze eğitimimiz başlıyor. Test yaptılar bize, yüz yüze eğitime geçeceğimiz için de mutlu olduk" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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