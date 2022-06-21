Bu kapsamda Munzur ve Pülümür vadilerinde ateş yakarak piknik ve kamp yapmanın yasaklandığı kaydedilen açıklamada, "Ekiplerimizce bu husustaki denetimlerimiz artarak devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Munzur ve Pülümür vadilerinde piknik yaparken ateş yakılması yasaklandı - Son Dakika

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