Son dakika haberi! Muradiye'de polis lojmanlarının temeli törenle atıldı

Son dakika gündem haberi: Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Muradiye ilçesinde yapılacak polis lojmanlarının temel atma törenine katıldı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Muradiye ilçesinde yapılacak polis lojmanlarının temel atma törenine katıldı. Sabah saatlerinde Muradiye ilçesine gelen Vali Bilmez'i Muradiye Kaymakamlığına vekaleten bakan Çaldıran Kaymakamı Adem Can ve ilçe protokolü karşıladı. İnşaatın yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Vali Mehmet Emin Bilmez, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Vali Bilmez, inşaatın gelecek yıl bitirilip teslim edilmesi için yüklenici firma yetkilisinden çalışmaların hızlandırılmasını isteyerek, emniyet camiasına hayırlı olmasını diledi. Vali Mehmet Emin Bilmez, daha sonra Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Kaymakam Vekili Adem Can, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile butona basarak inşaatın temeline beton döktü. - VAN

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 15:33

Kaynak: İHA

Son Dakika

Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı

Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı

Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama geldi

Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı

Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı

85 yıllık marka 20th Century Fox'un ismi değişiyor!

Yeşim Salkım, kadına şiddetin önüne geçmek için dernek kurmaya hazırlanıyor

Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi

Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek

Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi

Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek

Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum

Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu

Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı