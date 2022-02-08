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MURAT KARTAL'I GÖZALTINA ALMAYA GELEN POLİSLER KAMERADA - Son Dakika

MURAT KARTAL'I GÖZALTINA ALMAYA GELEN POLİSLER KAMERADA

08.02.2022 16:09

Büyükçekmece'de cesedi bulunan Murat Kartal'ı gözaltına alan polislerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Büyükçekmece'de cesedi bulunan Murat Kartal'ı gözaltına alan polislerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Murat Kartal'ın 2 polis tarafından sahte gözaltı yapılarak bir şebekeye teslim edildiği ortaya çıkmış. Polislerin teslim ettiği suç örgütü tarafından öldürülen Kartal'ın cesedi Büyükçekmece'de gömüldüğü arazide 4 gün süren çalışma sonucu bulurdu.Kartal'ı gözaltına almak için evinin önünde bekleyen polislerin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Evin önünde bekleyen 2 polisin bir süre kendi aralarında konuştuğu görülüyor.

MURAT KARTAL'I GÖZALTINA ALMAYA GELEN POLİSLER KAMERADA
MURAT KARTAL'I GÖZALTINA ALMAYA GELEN POLİSLER KAMERADA
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Büyükçekmece, Murat Kartal, Gözaltı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MURAT KARTAL'I GÖZALTINA ALMAYA GELEN POLİSLER KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: MURAT KARTAL'I GÖZALTINA ALMAYA GELEN POLİSLER KAMERADA - Son Dakika
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