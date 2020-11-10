Son dakika haberi.. Murat Övüç'e ait lüks villada hırsızlık iddiası: 147 bin dolar, 4 adet pırlanta yüzük, 2 adet bilezik ve..
10.11.2020 15:29
Silivri'deki bulunan villasına 7 Kasım Cumartesi günü 21.40'ta gelen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, verandadaki kapının açık olduğunu fark etti.
Silivri'deki bulunan villasına 7 Kasım Cumartesi günü 21.40'ta gelen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, verandadaki kapının açık olduğunu fark etti. Evine giren Övüç, eşyalarının dağıtılmış olduğunu gördü. Övüç'ün ihbarı üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler villada parmak izi araştırması yaptı.
147 BİN DOLAR VE ZİYNET EŞYALARI ÇALINDI
Övüç'ün polise verdiği ifadesinde 147 bin dolar, 4 adet pırlanta yüzük, 2 adet bilezik ve 4 adet değerli saatin çalındığını söylediği öğrenildi. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün olay hakkında başlattığı soruşturma devam ediyor.
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