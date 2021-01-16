Muratpaşa Belediyesi, hayvan barınağındaki sokak kedileri için ayrılan bölümü genişletti.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, Ermenek Mahallesi'nde bulunan hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezinde salgın nedeniyle ziyaretçi kısıtlamaları devam ediyor.

Merkezde, sokak hayvanlarının tedavisi, kısırlaştırılması, küpe ya da mikroçip uygulanması ve aşılanmasının ardından yerine bırakılması işlemleri gerçekleştiriliyor. Barınaktaki sokak kedileri için ayrılan bölümü genişletilerek, yeni bir ameliyathane kuruldu.

Veteriner hekim Berivan Alabalık, kısıtlamaların olduğu günlerde park ve barınaklardaki sokak hayvanlarına kendilerinin yiyecek bıraktığını ifade etti.