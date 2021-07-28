Artvin'in Murgul ilçesinde meydana gelen selde kaybolan Serdar Yiğit'in (40) cenazesi bulundu.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, 22 Temmuz'daki sağanağın ardından akıntıya kapılarak Murgul Çayı'na sürüklenen Yiğit'in cenazesi, kaybolduğu yerden yaklaşık 8 kilometre aşağıda bulundu.
Ekipler, Murgul Çayı'nın Civan köyü civarında bulunan Yiğit'in cansız bedenini sudan çıkarttı. Olay yerinde inceleme devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Murgul'daki selde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika