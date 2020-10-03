Son dakika haberi! Murzioğlu, Bakan Varank'a Samsun'un beklentilerini ve sıkıntılarını iletti

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, video konferans yöntemiyle 365 oda/borsa yönetim kurulu başkanlarıyla görüştüğü toplantıya katılarak, kentin sanayideki beklentilerini ve sıkıntılarını iletti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB'a bağlı 365 oda/borsa yönetim kurulu başkanı ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da katıldığı toplantıda, kentin sanayideki beklentilerini ve sıkıntılarını dile getirme fırsatı buldu.

İlçelerde istihdam artacak, ekonomik hayat canlanacak

Teşvikler ve gündemdeki konuların istişare edildiği toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yılsonuna kadar 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' programının mobilite, kimya ve tıbbi cihaz çağrılarına çıkacaklarını bildirdi. Özel sektör öncülüğünde büyümenin önemine işaret eden Varank, "Yatırım teşviklerinde ilçe bazlı teşvik sistemini hayata geçirdik. Sahadan bu yönde yoğun talepler alıyorduk. Tüm il ve ilçelerimizin sosyoekonomik gelişmişlik endekslerini güncelledik. Şehirler için 52 göstergeyi, ilçeler içinse 32 göstergeyi dikkate alarak bir sıralama yaptık. Daha az gelişmiş 263 ilçemiz, bulunduğu ile göre daha fazla destek almaya hak kazandı. Yeni sistemle birlikte şehirlerin az gelişmiş ilçelerinde yapılacak yatırımlar, bir alt bölge desteklerinden faydalanacak. Bu yatırımlar, o ilçenin OSB'lerinde yapılıyorsa, doğrudan iki alt bölge teşvikinden yararlanacak. Böylece görece dezavantajlı ilçelere daha fazla yatırım gitmesi teşvik edilecek, istihdam artacak ve ekonomik hayat canlanacak" dedi.

Toplantı verimli geçti

Video konferans yöntemi ile yapılan toplantının çok verimli geçtiğini belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Biz de ilimizin sanayideki beklentilerini ve sıkıntılarını dile getirme fırsatı bulduk. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu da, son dönemde yatırım teşvik sisteminde çok önemli bir atılımın hayata geçirildiğini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu ayrıca, Sayın Varank'ın sanayiye verdiği büyük önem ve milli teknoloji hamlesiyle Türkiye'yi bir üst lige çıkartma vizyonunun, bu kritik dönemde kendilerinin de çalışma şevkini artırdığını ve geleceğe umutla bakmalarını sağladığını da ifade etti. Sayın Bakanımız Varank, tarihi bir işe imza atarak, yıllardır dile getirilen ama sonuç alınamayan ilçe bazlı teşvikleri başlattı. Elbette yeni olan her sistemde olduğu gibi burada da revizeye ihtiyaç duyulan alanlar olabilir ama önemli olan bu iradenin gösterilmesi ve bu adımın atılmasıydı. Bakanımıza, icracı vizyonu ve inovasyonu öne çıkaran yapısıyla, reel sektör dostu bir çalışma tarzı benimsediği ve bu zor günlerde reel sektörün yanında olduklarını gösterdiği için ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN