Son dakika haberi! Muş Belediyesinde ağustos ayı meclis toplantısı - Son Dakika

Muş Belediyesi Başkanı Feyat Asya başkanlığında ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan toplantıda konuşan Asya, belediye olarak pandemi konusunda ilk günkü gibi gerekli tedbirleri devam ettirdiklerini belirtti.

Geçen ay başlatılan çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Asya, şöyle konuştu:

"Bu ay için de yaptığımız planlamaları gerek yerelde gerekse Ankara'da projelerimizin takibini yapıyoruz. İller Bankası Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, alt yapı projemizin bu ayın sonuna kadar tamamlanması için mutabakata vardık. Kanalizasyon ve içme suyu hatları ile yenilenen içme suyu depolarındaki çalışmalar hızla tamamlanacak. İçme suyu hatlarının da bağlantısını etaplar şeklinde hizmete sunmayı planlıyoruz."

Asfalt plentini revize ettiklerini ve kapasitesini arttırdıkları yeni tesiste bayram öncesi asfalt üretimini başlattıklarını anımsatan Asya, Kültür Mahallesi Bahçelievler Caddesi ile hastane karşısındaki Çöğürlü köyünün yolunu asfaltlayarak tesisin de değişimini gördüklerini kaydetti.

Asya, yıl sonuna kadar mevsim koşulları elverdikçe alt yapıdan dolayı tahrip olan veya değişim ihtiyacı duyan cadde ve sokakları modern bir görünüme kavuşturacaklarını bildirdi.

Muş'un içme suyu sorununun tamamen çözüleceğine dikkati çeken Asya, şunları aktardı:

"Geçtiğimiz yıllarda ilimizin içme suyu ile ilgili yaşadığı sıkıntılara köklü çözüm üretmek adına girişimlerimiz oldu. Geçen yıl Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine gerekli çalışmalar başlatıldı. 2020 yılı yatırım programına alınan Alparslan 2 Barajından temin edilecek içme suyu projesinin 15 Ağustos'a kadar yapım işinin ihale tarihinin netleştirileceği bilgisini aldık."

Kent meydanı ihalesinin sonuçlandığını ve bu hafta sürecin tamamlanacağını hatırlatan Asya, bu projenin bir an önce başlatılması için çalışma yapılacağını vurguladı.

Yıl sonuna kadar projenin önemli bir kısmının yapılmasını hedeflediklerini belirten Asya, "TOKİ tarafından yaptırılan millet bahçesinde de çalışmalar devam etmektedir. Proje tamamlandıktan sonra belediyemize devredilecek. Böylelikle yeşil alan konusunda şehir olarak iyi bir kapasiteye ulaşacağız. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın üst yapısıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'ndan destek istemiştik. Bakanımızın talimatıyla gerekli çalışmalar başlatıldı." diye konuştu.