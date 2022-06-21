Son dakika haberi! Muş Emniyet Müdürlüğünden "Huzur Muş" uygulaması - Son Dakika
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Son dakika haberi! Muş Emniyet Müdürlüğünden "Huzur Muş" uygulaması

21.06.2022 17:49
Son dakika haberi! Muş Emniyet Müdürlüğünden "Huzur Muş" uygulaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından "Huzur Muş" uygulaması gerçekleştirildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından "Huzur Muş" uygulaması gerçekleştirildi.

Asayiş, trafik, TEM, özel harekat ve çevik kuvvet personelinin yer aldığı uygulama kapsamında Kale ve Minare mahallelerinde denetimler yapıldı.

Yapılan denetimlerde 55 araç denetlendi ve 175 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Bir sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 7 bin 348 lira ceza kesildi.

Bir yoklama kaçağına işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Muş Emniyet Müdürlüğünden 'Huzur Muş' uygulaması - Son Dakika

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