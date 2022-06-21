Yapılan denetimlerde 55 araç denetlendi ve 175 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Bir sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 7 bin 348 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Muş Emniyet Müdürlüğünden 'Huzur Muş' uygulaması - Son Dakika

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