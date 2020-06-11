Son dakika haberi... MUŞ Kimya öğretmenleri dezenfektan, kolonya ve sıvı sabun üretimine başlandı - Son Dakika

Kimya öğretmenleri dezenfektan, kolonya ve sıvı sabun üretimine başlandı

MUŞ merkez, ilçe ve köy okullarında ücretsiz dağıtılmak üzere Muş Özel Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki Kimya Öğretmenleri tarafından atölyede kurulan tesislerde dezenfektan, sıvı sabun ve kolonya üretimine başlandı. Üretilen ürünler 2020'2021 eğitim ve öğretim yılınde okullara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Muş Organize Sanayide bulunan Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Liseli Okulu Müdürü Özcan Yurttaş, Pandemi döneminin başlaması ve devam etmesi ile okul yönetimi olarak alınan bir kararla merkez, ilçe ve köylerdeki okullara dağıtılmak üzere kimya öğretmenleri ile beraber günde 3 tona yakın dezenfektan, sıvı sabun ve kolonya üretmeye başladıklarını belirtti. Eğitim-öğretim başlamadan ürünlerin ücretsiz olarak dağıtımına başlanacağını ifade eden Yurttaş, "Okullar açıldığında Kimya bölümünde öğrenim gören 100 öğrenci de üretime katkıda bulunacak. Burada üretilen dezenfektan, kolonya ve sıvı sabun ile öğrenciler sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürecekler. Koronavirusü karşı mücadeleyi elden bırakmayacağız. Öğrencilerin de öğretmenlere yardımı ile üretim miktarını 6 bine çıkaracağız. Muştaki resmi kurum ve vatandaşların talebi halinde tüm ihtiyaca cevap verebilecek şekilde üretim yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Muş Özel Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Işık ise "Üretime bir hafta önce başladık. Okulumuz Muş'un ilk ve tek ücretsiz koleji. Servis hizmetleri de ücretsiz. Devlet teşviki ile kurulan okulda 3 kimya öğretmeni ile üretim yapılıyor. Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi ile üretilen ürünler okullara ücretsiz olarak dağıtılacak" dedi.