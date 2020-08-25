Son dakika haberi! MUŞ Malazgirt Savaşı'nın alan tespiti için ikinci etap çalışmaları başladı - Son Dakika

Son dakika haberi! MUŞ Malazgirt Savaşı'nın alan tespiti için ikinci etap çalışmaları başladı

Bir son dakika haberine göre Malazgirt Savaşı'nın alan tespiti için ikinci etap çalışmaları başladıMuş'un Malazgirt ilçesinde 26 Ağustos 1071'deki şanlı zaferin kazanıldığı savaş alanının tespiti için ikinci etap çalışmaları başladı.

Malazgirt Savaşı'nın alan tespiti için ikinci etap çalışmaları başladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 26 Ağustos 1071'deki şanlı zaferin kazanıldığı savaş alanının tespiti için ikinci etap çalışmaları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ahlat Müze Müdürlüğü, Muş Alparslan Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması" kapsamında ikinci etap çalışmaları başladı. 10 üniversiteden bir araya gelen 30 akademisyen, savaş alanı tespiti üzerine ikinci etap çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Savaş alanı tespiti için çalışmalarına ilçeye bağlı, Oğuzhan, Yaramış, Kurtulmuşoğlu, Elmakaya, Bostankaya, Karakaya, Doğantaş köyleri ile Afşin Mahallesi'nde devam eden akademisyenler, şehir surları ve Malazgirt Kalesi başta olmak üzere ilçedeki tarihi mekanlarda incelemelerde bulunuyor.

Bölgede çalışmalarını sürdüren akademisyenler, orduların karargahlarının kurulduğu ve muharebenin kazanıldığı yer ile savaşın taktikleri ve lojistik boyutunu bütün yönleriyle araştırıyor. Çalışmalarda yer radarları ve elektromanyetik taramalarla savaşa ait izler tespit edilerek, büyük zaferin kazanıldığı alanın bilimsel veriler ışığında bütün detaylarıyla ortaya konulması hedefleniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren proje yürütücüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi ve Ortaçağ Tarihi uzmanı Prof. Dr. Adnan Çevik: 'Proje Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün bir projesi. Malazgirt Savaş Alanı'nın Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması. Malum, içerisinde bulunduğumuz yer ve tarihler Türkiye'nin Anadolu olma sürecinin başladığı, Malazgirt Savaşı'nın cereyan ettiği alan ve şu an içinde bulunduğumuz arkamızda anıt ve bayrakların bulunduğu alanda Bizans ordusunun yani Romanos'un ordugahını kurduğunu düşündüğümüz bölge" diye konuştu.

PROJEDE 10 ÜNİVERSİTEDEN 30 AKADEMİSYEN ÇALIŞIYOR

Proje yürütücüsü Çevik: 'Bu proje, 10 üniversiteden 30 akademisyenin katılımıyla multidisipliner yani farklı alan uzmanlarından akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bir proje. Tarihçiler, sanat tarihçileri, arkeologlar, jeologlar, jeofizikçiler, coğrafyacılar, haritacılar, nümizmat ve epigrafların yer aldığı pek çok disiplin bir arada Malazgirt Savaşı'nın noktasal olarak nerede gerçekleştiğini, savaştan geriye hangi izler kaldığını, hem Selçuklu hem Bizans ordugahlarının nerede kurulduğunu, savaşın aşamalarını, taktikler vb. savaşa dair her şeyi ortaya koyacak ilk projedir. Bu kapsamda ülkemizde yapılmakta olan ilk savaş arkeolojisi projesidir. Malazgirt Zaferi, bu topraklardaki varoluşumuzu, bu toprakların Türkiye haline dönüşümünün başlangıcını belirler. Ama bugüne kadar maalesef bu önemli hadise çeşitli gerekçelerle bir yüzey araştırması ile ortaya konulamamıştı. Bilgiler daha kitabi olarak kalmıştı. Sahada, yerinde savaşın bütün yönleri ele alınmamıştı. Bu yönüyle ilk kez bu kadar geniş boyutlu bir savaş arkeolojisi ve metodolojisinin uygulanacağı bir proje yapılmaktadır. Projenin orijinal kısmı dijital arkeoloji dediğimiz, yani bu alanı LIDAR taramalar ile üç boyutlu haritalarla ortaya koyacak bir çalışmayı da içermesidir. Orduların bu gerçek zamanlı-gerçek mekanlı coğrafyada nasıl hareket ettikleri, bu ovaya nasıl yayıldıkları, kullandıkları taktikler, yapılan baskınlar bütün bu teknolojik imkanlar kullanılarak tespit edilecektir. Zira meydan muharebesi her ne kadar 26 Ağustos 1071'de gerçekleşiyor ise de 22 Ağustos Pazartesi'den itibaren 26 Ağustos'a doğru giden bir süreç yaşanmıştır" dedi.

MALAZGİRT'İN DE TARİHSEL KİMLİĞİ

Bu projede bütün bu süreci, tarihsel bilgileri coğrafyaya uyarlayarak ve coğrafyada bu tarihin izlerini arayarak ortaya koymayı hedeflediklerini dile getiren Prof. Dr. Adnan Çevik şunları söyledi:

"Sadece savaş alanı değil, aynı zamanda bir Malazgirt Savaşı'ndan bahsediyoruz. Savaşın adının Malazgirt Savaşı olması dolayısıyla önce Malazgirt'in tarihsel kimliğini de ortaya koymak gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebeple, Malazgirt'in tarihsel kimliğinin bu projeyle ortaya konulabilmesi için mevcut şehir surları ve iç kaleye ilişkin de çalışmalar yürütüyoruz. Bütün şehrin illüstrasyonunu yaparak kaleler, burçlar, şehrin konumu, Roma ordusunun konumlanışını ve Alparslan'ın nerede karargah kurduğunu da anlamaya çalışıyoruz. İlk etabını geçen ay 15 kişilik bir ekiple gerçekleştirdik ve bu 15 kişilik ekiple ilk saha çalışmasını yaptık. Şehrin surlarını ortaya koyduk, şimdi ise ikinci etap çalışmalar için buradayız. Özellikle Roma ordugahının büyük oranda buraya konuşlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili yüzey taramasını yürütüyoruz. Projenin bu aşamasını Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünde tamamlamayı hedefliyoruz. 2021 yılı Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı olması hasebiyle projenin ilk çıktılarını da gelecek sene paylaşmaya dönük yoğun ve hızlı bir çalışma yürütüyoruz. Projede Türkiye'nin bu alandaki en iyi akademisyenlerinin bir araya geldiğini düşünüyorum. Elbette ihtiyaçlar doğrultusunda aramıza farklı alanlardan yeni uzmanlar da eklenebilir. Bu bağlamda projenin başarılı bir şekilde neticelenmesi için gayret ediyoruz."

Son dakika haberi! MUŞ Malazgirt Savaşı'nın alan tespiti için ikinci etap çalışmaları başladı

Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 09:56

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! MUŞ Malazgirt Savaşı'nın alan tespiti için ikinci etap çalışmaları başladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın Acılı aile isyanda! Minik çocuğu ezip kaçan sürücünün yakalanmasını istiyorlar Güne yükselişle başlayan dolar 7,38'den işlem görüyor Son Dakika: Taksim'de keşif yapan eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist yakalandı Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı Bursalı avukat, açılan ihaleyi durdurarak geyiklerin avlanmasını önledi Görenler gözlerine inanamadı! Başıboş at, saatlerce şehrin göbeğinde dolaştı Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Siyah beyaz kardeşlikten Ayasofya'ya Beşiktaş-PAOK karşılaşması Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı         
08:21
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı         
07:41
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı         
07:41
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi         
07:40
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu         
05:55
Gebze'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Gebze'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.         
05:01
Üyeleri belirlenen Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu Üyeleri belirlenen Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu         
23:35
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi         
23:24
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi         
22:23
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi         
22:18
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı         
21:58
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı         
21:16
Giresun şehidinin oğlu babasına böyle veda etti! Yürek yakan anlar Giresun şehidinin oğlu babasına böyle veda etti! Yürek yakan anlar         
18:59
Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş         
18:58
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm         
18:35
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı         
18:21
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi         
16:54
Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı         
16:14
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada         
16:13
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü         
16:08
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı         
16:00
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire         
15:34
Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti         
15:26
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, kamera karşısında gözyaşlarına hakim olmadı 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, kamera karşısında gözyaşlarına hakim olmadı         
13:58
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı         
13:56
Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar         
13:32
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada         
13:31
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı         
13:15
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı         
13:00
Kaplumbağa yuvalarını dağıtan çalışmayla ilgili açıklama vatandaşı çıldırttı: Zarar verilmiş ama büyütmeyelim Kaplumbağa yuvalarını dağıtan çalışmayla ilgili açıklama vatandaşı çıldırttı: Zarar verilmiş ama büyütmeyelim         
11:34
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim 48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 10:14:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! MUŞ Malazgirt Savaşı'nın alan tespiti için ikinci etap çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei