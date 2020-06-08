Son dakika haberi... Muş'ta alt yapı çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika

Muş'ta 3 yıl önce yapımına başlanan kanalizasyon, içme ve yağmur suyu hatlarındaki çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

Kentin önemli sorunlarından olan kanalizasyon, içme ve yağmur suyu hatlarının yapılması için hayata geçirilen projede çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kentin farklı noktalarında yürütülen kanalizasyon hattı yüzde 88, içme suyu hattı yüzde 75 ve yağmur suyu hattının yüzde 90'nı tamamlandı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıl önce başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti.

Bu projenin kent için gerekli olduğuna vurgu yapan Asya, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın daha güzel koşullarda yaşama hakkı olduğuna inanarak bu ortamı oluşturmak zorundaydık. Bu süreci çok badireli geçirdiğimizi biliyoruz. İster istemez vatandaşlarımız bu çalışmalardan olumsuz etkilendi. Ancak bittiğinde projenin önemi daha fazla ortaya çıkacaktır. Bu yıl tamamlamayı planlıyoruz. İnşallah bundan sonrada üst yapı çalışmalarına ağırlık vereceğiz."