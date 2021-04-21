Son dakika haber! Muş'ta teröristlere tepki gösteren anne, "Neden Selahattin Demirtaş'ın çocuklarını götürmüyorlar" diye sordu - Son Dakika

Son dakika haber! Muş'ta teröristlere tepki gösteren anne, "Neden Selahattin Demirtaş'ın çocuklarını götürmüyorlar" diye sordu

21.04.2021 13:09
Son dakika haber! Muş'ta teröristlere tepki gösteren anne,

Bir son dakika haberine göre Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'nin sorumlu tutulduğu eylemde konuşan gözü yaşlı anne, "Neden Selahattin Demirtaş'ın çocuklarını götürmüyorlar.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'nin sorumlu tutulduğu eylemde konuşan gözü yaşlı anne, "Neden Selahattin Demirtaş'ın çocuklarını götürmüyorlar. Çocuklarını Almanya'ya gönderiyorlar. Bizim çocuklara niye silah veriyorsun. Kızların elinden niye kalemi alıp silah veriyorsunuz. Bu kızlara ve çocuklara günah değil mi?" diye sordu.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Teker ve Özcan aileleri, Muş HDP İl Başkanlığı önünde "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı Dolandıran Parti" yazılı pankart açtı.

Dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını ve Türk bayrağı taşıyan aileler, üçüncü hafta da eylemlerini sürdürdü.

Oğlu 2016 yılında dağa kaçırılan Şemsettin Özcan, gazetecilere, çocuğunun HDP tarafından kandırıldığını söyledi.

Özcan, şöyle konuştu:

"Askerde, poliste bizim çocuğumuz. Bunlar bizden ne istiyor, ne hakları var. Diyorlar ki, 'Kürt hakkını savunuyoruz'. Yalandır. Bunlar Kürt düşmanıdır. HDP'nin arkasından gitmeyin. HDP çocukları alıp PKK'ya götürüyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. HDP ortadan kalksa hiçbir sorun olmaz. Çocuğumuz gelmeyene kadar gece gündüz buradayız. 13 asker, polisi şehit ettiler. Kimin çocuğuydu onlar? Aileleri bizimle birlikte Diyarbakır'daydı. Anaların hepsi ağladı o çocuklar için. HDP çocukları takip ediyor, teröristleri çağırıyor diyor 'gel kardeş bunları al götür.' Bizde tek bir bayrak geçerlidir o da Türk bayrağıdır. Türk bayrağına hainlik yapanın Allah belasını versin."

Anne Gülbahar Teker ise oğlunun 2014 yılında kaçırıldığını belirterek, tüm anneler evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceklerini vurguladı.

Çocuklarını HDP'den istediklerini aktaran Teker, "Çocuklarımız gelmezse burada, Diyarbakır'da, Van'da ve Batman'da eylemimizi sürdüreceğiz. Ben onlardan korkmuyorum. HDP çocuklarımızı getirsin. 8-9 yaşında kızları dağa götürüyorlar. Bu kızlardan ne istiyorlar. Namus böyle midir? Kürt hakkını aramak böyle midir? Neden Selahattin Demirtaş'ın çocuklarını götürmüyorlar. Çocuklarını Almanya'ya gönderiyorlar. Bizim çocuklara niye silah veriyorsun. Kızların elinden niye kalemi alıp silah veriyorsunuz. Bu kızlara ve çocuklara günah değil mi? 2 yıl Diyarbakır'da eylemi devam ettim. Allah devletimizden razı olsun bize kapı açtı." diye konuştu.

Muş Kardeşlik Platformu ailelere destek verdi

Muş Kardeşlik Platformu üyeleri de eylem yapan aileleri ziyaret ederek destek verdi.

Platform üyeleri adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı Muş İl Temsilcisi Oğuz Akyüz, Anadolu topraklarını vatan kılan Sultan Alparslan'ın şehri Muş'ta annelerin başlattığı haykırışı tüm dünyaya duyurduklarını aktardı.

Vatan toprakları içinde tuzaklar kuran, manevi değerler başta olmak üzere hiçbir mahremiyeti ve değeri olmayan bebek katili terör örgütü PKK'nın katliamlarını lanetleyen Akyüz, şunları kaydetti:

"Bugün Muş'ta analarımızın yürekleri dağlayan feryatlarını dindirmek ve vatan hainlerine karşı safları sıklaştırmak için omuz omuzayız. Birlik beraberliğimizi bozmanın yanında, ülkemizin parçalanması için elinden geleni yapan iç ve dış mihrakların ve taşeron örgütlerin, ülkemiz çevresinde cirit attığı bir dönemi yaşıyoruz. Terörün kara yüzünü yakından bilen, acısını derinden yaşayan aziz milletimizin içinden böylesine cesur ve kararlı annelerin, babaların, eşlerin, kardeşlerin çıkması bizleri barış ve kardeşliğin tesisi için ümitli kılmıştır. Burada evlat nöbeti tutan annelerimiz, sizlerin gözyaşlarınız bizim gözyaşımızdır. Bu eylem, zulme başkaldırıdır. Yıllardır bu bölgede sessiz bir çığlık vardı. O çığlık artık patlama noktasına geldi. Anneler artık seslerini duyurmak ve terör örgütünün yalanlarına dur diyerek gençlerimizi kandırmalarına engel olmak istiyor."

Muşlular olarak ailelerin yanlarında olduklarını ifade eden Oğuz, "Yaşadıkları acıyı hissediyoruz, mücadelelerine ortak olduğumuzu buradan haykırıyoruz. Cesaretiyle bir çığır açan annelerin ellerinden öpüyoruz. Bu cennet vatanda bir olalım, beraber olalım, kardeş olalım ve hep birlikte ay yıldızlı bayrak altında huzur bulalım. Allah memleketimizin dirliğine ve birliğine göz diken hainleri kahretsin." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber! Muş'ta teröristlere tepki gösteren anne, Neden Selahattin Demirtaş'ın çocuklarını götürmüyorlar diye sordu
Son dakika haber! Muş'ta teröristlere tepki gösteren anne, Neden Selahattin Demirtaş'ın çocuklarını götürmüyorlar diye sordu
Son dakika haber! Muş'ta teröristlere tepki gösteren anne, Neden Selahattin Demirtaş'ın çocuklarını götürmüyorlar diye sordu
Son dakika haber! Muş'ta teröristlere tepki gösteren anne, Neden Selahattin Demirtaş'ın çocuklarını götürmüyorlar diye sordu
Son dakika haber! Muş'ta teröristlere tepki gösteren anne, Neden Selahattin Demirtaş'ın çocuklarını götürmüyorlar diye sordu
Son dakika haber! Muş'ta teröristlere tepki gösteren anne, Neden Selahattin Demirtaş'ın çocuklarını götürmüyorlar diye sordu
Son dakika haber! Muş'ta teröristlere tepki gösteren anne, Neden Selahattin Demirtaş'ın çocuklarını götürmüyorlar diye sordu

Halkların Demokratik Partisi, Terör, PKK, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Muş'ta teröristlere tepki gösteren anne, 'Neden Selahattin Demirtaş'ın çocuklarını götürmüyorlar' diye sordu - Son Dakika


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