Son dakika... Çocukları için HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 9'a yükseldi.

Çocuklarına kavuşmak ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, HDP İl Başkanlığı önünde parti aleyhine yazıların yer aldığı dövizler açtı. Çocuklarının fotoğraflarını ve Türk bayrağı taşıyan aileler, çeşitli sloganlar attı.

Eyleme yeni katılan Naciye Sönmez Yıldız, gazetecilere, oğlunun 2015'te Bitlis'in Tatvan ilçesinde eğitimine devam ederken PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

Oğlundan 6 yıldır haber alamadığını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Çocuğumu istiyorum. Çocuğumu küçük yaşta kaçırdılar. Perişan oldum, kolum kanadım kırıldı. Çocuğumu kim kandırdıysa Allah onu perişan etsin, cezasını versin. PKK'nın ismini söylemek bile istemiyorum. Çocuğumu 15 yaşında kaçırdılar. 15 yaşındaki çocuk ne biliyor? Oğlumu dağa götürdüler, taşta mı yatıyor, açtır ne yiyor bilmiyorum. Eyleme ilk defa Muş'tan katılıyorum. Çocuğumu istiyorum."

"Gelin devletinize teslim olun"

Oğlu 2014'te kaçırılan anne Gülbahar Teker de çocuğu gelene kadar eylemi sürdüreceğini anlatarak, "Biz Kürt'üz, onlar da Kürt, niye gelip derdimizi sormuyorlar? Burada bekliyorum, bir çocuk dağda kalmayana kadar HDP ve PKK'yı rahatsız edeceğim. HDP ve PKK'ya lanet olsun. HDP ve PKK kapatılsın. PKK ve HDP bizden ne istiyor? Biz HDP ve PKK'yı istemiyoruz. Bugün bir aile daha katıldı. Çok sevindim. Burada sadece çocuklarımızı istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sesleniyorum, HDP'yi kapatın." ifadelerini kullandı.

Kardeşi için eyleme katılan Ümit Özcan da eylemi sonuna kadar sürdüreceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün yeni bir ailemiz daha eyleme katıldı. Çok mutlu olduk. Gelmeyen diğer ailelere de sesleniyoruz. Gelin sizler de bizlere destek verin. Sizler de çocuğunuzu isteyin. Onların çocukları, Almanya ve Fransa'da gezerken bizim çocuklar dağlarda, mağaralarda mahsur kalmış. Taş ve toprağın üzerinde yatıyorlar. Buradan kardeşime ve bütün çocuklara seslenmek istiyorum, kaçın gelin devletinize teslim olun."