Son dakika haberi... Muş'ta 'Eren Abluka-8 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Muş'ta 'Eren Abluka-8 Operasyonu' başlatıldı

29.04.2022 09:35
Son dakika haberi... Muş'ta 'Eren Abluka-8 Operasyonu' başlatıldı

Bir son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muş'ta 588 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muş'ta 588 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Muş'ta 'Eren Abluka-8 (Muş-Kartavin) Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu' başlatıldı. Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 588 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi. ?


Son dakika haberi... Muş'ta 'Eren Abluka-8 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberi... Muş'ta 'Eren Abluka-8 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberi... Muş'ta 'Eren Abluka-8 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberi... Muş'ta 'Eren Abluka-8 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberi... Muş'ta 'Eren Abluka-8 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberi... Muş'ta 'Eren Abluka-8 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberi... Muş'ta 'Eren Abluka-8 Operasyonu' başlatıldı
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İçişleri Bakanlığınca Muş'ta 588 personelin katılımıyla Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığınca Muş'ta 588 personelin katılımıyla Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu başlatıldı. Cezaevinde görevli jandarma ve infaz koruma memurları için iftar programı düzenlendi Cezaevinde görevli jandarma ve infaz koruma memurları için iftar programı düzenlendi

Jandarma, İnfaz, Şehit, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Muş'ta 'Eren Abluka-8 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika


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