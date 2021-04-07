Son dakika haberi: Muş'ta haklarında arama kararı bulunan 32 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Muş'ta haklarında arama kararı bulunan 32 kişi tutuklandı
07.04.2021 09:11
Son dakika haberi... Muş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararları bulunan 32 şüpheli tutuklandı.
Muş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararları bulunan 32 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
İl merkezinde mart ayında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçları başta olmak üzere asayişe müessir suçlardan 24'ü kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, biri cezaevi firarisi olmak üzere 32 kişi tutuklandı.
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