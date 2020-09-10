Muş'ta yurda yasa dışı yollarla getirildiği tespit edilen 4 bin 213 parça eşya ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, eşya kaçakçılığıyla ilgili 8 Eylül'de operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, 2 bin 897 cep telefonu ekran koruyucusu,
170 şarj cihazı ve kablosu,
910 cep telefonu bataryası,
151 flash bellek,
45 hafıza kartı ve 40 kulaklık olmak üzere 4 bin 213 parça eşya ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 12:59 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Muş'ta kaçak eşya operasyonu - Son Dakika