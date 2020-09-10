Son dakika haberi! Muş'ta kaçak eşya operasyonu - Son Dakika

Muş'ta yurda yasa dışı yollarla getirildiği tespit edilen 4 bin 213 parça eşya ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, eşya kaçakçılığıyla ilgili 8 Eylül'de operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 2 bin 897 cep telefonu ekran koruyucusu,

170 şarj cihazı ve kablosu,

910 cep telefonu bataryası,

151 flash bellek,

45 hafıza kartı ve 40 kulaklık olmak üzere 4 bin 213 parça eşya ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.