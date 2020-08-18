Son dakika haberi... Muş'ta kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Son dakika haberi... Muş'ta kovid-19 tedbirleri

Son dakika haberleri: Muş Valisi İlker Gündüzöz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) mücadelede bir takım kararlar aldı.

Son dakika haberi... Muş'ta kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Muş Valisi İlker Gündüzöz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) mücadelede bir takım kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgında temel risk unsuru olan düğün, nişan, sünnet, mevlit ile pazar yeri, market, alış veriş merkezlerinde bulaş riskinin yüksek ve hızlı olması nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşların risk altına girmelerine ve çoğu zaman hayatlarını kaybetmelerine neden olduğu belirtildi.

Yaşanan bu olumsuz tablonun önüne geçilebilmesi için İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların düğün, nişan, sünnet, mevlit, pazar yeri, market ve alış veriş merkezlerinde bulunmalarının yasaklandığı ifade edildi.

Yasaklara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağına yer verilen açıklamada, salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek için sosyal mesafe, kişisel hijyen kurallarına uyulması ve maske kullanımının hayati hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, kentte salgınla mücadelede alınan kararlar şöyle belirtildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulunun 01.06.2020 tarih ve 133 sayılı kararı ile İstasyon Caddesi Atatürk Bulvarı'nda yapımı devam eden İmam Şafi Camisi ve Muş Belediyesinin bulunduğu yere kadar olan alanda, Cumhuriyet Caddesinden, yıkımı gerçekleştirilen postane binasından, yine yıkımı gerçekleştirilen eski otogarın bulunduğu çevre yoluna kadar olan alanda, Türk Telekom binası ve Hava Şehitliği arasından başlayarak Ziraat Bankası ile son bulan İstasyon Caddesine bağlantı sağlayan yolda, Büyükkent Pasajı'ndan başlayarak eski hal içerisine kadar giden yolda, eski hal içi dahil olmak üzere eski halden Cumhuriyet Caddesi'ne bağlantı sağlayan iki ara cadde ve yine eski halden İstasyon Caddesine bağlantı sağlayan iki ara cadde de dahil olmak üzere 01.06.2020 tarihi saat 24: 00'dan itibaren maske takılmasının zorunlu olması kararına varılmıştı. Yaşanan süreçte görülen lüzum üzerine kapsamın genişletilerek iI ve ilçe belediye hudutları içerisindeki tüm cadde, sokak ve açık alanlarda (kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğunu dair hükümler saklı kalmak kaydıyla) maske takma zorunluluğu getirilmesi kararına varılmıştır. Belirtilen karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince 900 lira idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır."

İlker Gündüzöz, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 16:17

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Muş'ta kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet DSÖ'den "aşı milliyetçiliğine son verilmesi" çağrısı Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi         
14:48
Mustafa Cengiz, Beşiktaş'ın Mensah göndermesine yanıt verdi: Lafa bakılmaz Mustafa Cengiz, Beşiktaş'ın Mensah göndermesine yanıt verdi: Lafa bakılmaz         
14:46
"Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik" diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası         
14:38
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü 7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü         
14:38
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz         
14:35
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti         
14:28
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı         
14:12
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek         
13:49
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı         
13:47
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım         
13:33
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı         
13:16
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı         
13:16
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi         
13:15
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı         
13:03
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor         
12:47
Türk köyünde tatbikat düzenleyen Yunan komandolarının fotoğrafları medyaya yansıdı Türk köyünde tatbikat düzenleyen Yunan komandolarının fotoğrafları medyaya yansıdı         
12:37
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı         
11:45
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor         
11:31
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı         
11:07
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti         
10:54
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor         
10:48
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye         
10:43
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada         
09:54
Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı         
09:48
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı         
09:35
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor         
08:57
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı         
22:42
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi         
20:24
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü         
18:34
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti         
17:40
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2020 16:35:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Muş'ta kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei