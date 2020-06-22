Son dakika haberi... Muş'ta polis ekipleri maske denetimi yaptı - Son Dakika

Muş'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, kentin en işlek cadde ve sokaklarında maske denetimi yaptı.

Vatandaşların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dikkatli olmalarını isteyen ekipler, araçlarından maske takıp sosyal mesafe ve el hijyenine uymaları konusunda anonslar yapıldı.

Çay bahçeleri, kahvehaneler ve restoranlar da da denetimde bulunan ekipler, vatandaşlara maske dağıtarak alınacak tedbirlerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Denetimlerin insan sağlığı için önemli olduğunu belirten vatandaşlardan Elif Aslan, "Maskeyi herkesin takması gerektiğini düşünüyorum. Pandemi sürecinde bu şekilde daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor." diye konuştu.