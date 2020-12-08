Son dakika haberi! Muş'ta silah ticareti operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Muş'ta polis ekipleri tarafından silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce silah ticareti suçu ile ilgili olarak 4 Aralık 2020 günü gerçekleştirilen operasyonda; 1 kalaşnikof, 1 dürbün, 1 kalaşnikof silah üstü kapak, 2 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 93 tabanca fişeği, 1 yivsiz av tüfeği, 42 av tüfeği fişeğinin ele geçirildiği kaydedildi. Yakalanan 3 şüpheliden 2'sinin işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ifade edildi. - MUŞ