Son dakika haberi... Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Muş'ta düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-8 Eylül tarihleri arasında silah ve mühimmat, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, kalaşnikof piyade tüfeği, 7 tabanca, 6 av tüfeği, 253 tabanca fişeği, 164 av tüfeği kartuşu, 6 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 29 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 14 tabanca şarjörü, 18 gram esrar, 10 gram sentetik uyuşturucu, 5 mezar taşı ele geçirildi.

Haklarında tahkikat başlatılan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.