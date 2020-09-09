Son dakika haberi... Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Muş'ta düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-8 Eylül tarihleri arasında silah ve mühimmat, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, kalaşnikof piyade tüfeği, 7 tabanca, 6 av tüfeği, 253 tabanca fişeği, 164 av tüfeği kartuşu, 6 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 29 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 14 tabanca şarjörü, 18 gram esrar, 10 gram sentetik uyuşturucu, 5 mezar taşı ele geçirildi.
Haklarında tahkikat başlatılan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 10:29 - Kaynak: AA
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