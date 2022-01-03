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Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu - Son Dakika

Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu

03.01.2022 13:01

Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden olduBingöl karayolunda sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu

MUŞ Muş- Bingöl karayolunda sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Olay, Muş-Bingöl karayolunun 23. Kilometresindeki Bozbulut köyü yakınında meydana geldi. Bingöl istikametinden gelen Mehmet Yonat yönetimindeki 12 AU 893 plakalı hafif ticari araç, Muş'tan gelen Behçet Kaya yönetimindeki 09 JR 541 plakalı kamyonetle sis ve buzlanma nedeniyle çarpıştı.

Durumun 112'ye bildirilmesiyle olay yerine gelen jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

Kazada yaralanan 6 kişi, buradaki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada, 12 AU 893 plakalı hafif ticari araç içerisinde yaralanan Dilşah Özden'in hastanede hayatını kaybettiği, 5 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle trafiğin güvenli şekilde seyrini sağlamak için jandarma ekipleri tarafından karayolunda geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, 09 JR 541 plakalı kamyonetin kasasından çevreye yayılan mobilyalar, jandarma ve vatandaşlar tarafından toplandı. Karayolları ekipleri de bölgede tuzlama çalışması başlattı.

Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu
Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu
Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu
Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu
Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu
Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu
Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu
Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu
Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu
Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu
Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu
Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu
Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu
Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu
Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu
Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu
Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu
Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu
Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu
Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu
Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu
Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu
Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu

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Tragger, Bingöl, Muş, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta sis ve buzlanma kazaya neden oldu - Son Dakika


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