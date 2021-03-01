Son dakika haberleri... - Muş'ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin yardımına jandarma yetişti - Son Dakika

Son dakika haberleri... - Muş'ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin yardımına jandarma yetişti

01.03.2021 23:23

Son dakika haber: - Muş'ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin yardımına jandarma yetişti Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle karayollarında ilerlemekte güçlük çeken sürücülerin yardımına yetişti.

- Muş'ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin yardımına jandarma yetişti

MUŞ - Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle karayollarında ilerlemekte güçlük çeken sürücülerin yardımına yetişti.

Muş- Bingöl Kara yolunun 45. kilometresindeki Buğlan Geçidinde etkili olan fırtına ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, trafiğin akışını ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için yolda kalan sürücülere yardım etti. Özellikle ağır vasıtaların mağdur olmaması için güvenlik önlemi alan jandarma trafik ekipleri, olası kazaların yaşanmaması için sürücülerin güvenli şekilde yola devam etmelerini sağladı.

Kendilerine yardım eden jandarma ekiplerine teşekkür eden tır sürücüsü Mehmet Yılmaz, araçla yolda kaldıklarını belirterek, "Jandarmamız, devletimiz geldi bizleri kurtardı. Allah onlara zeval vermesin." dedi.

Son dakika haberleri... - Muş'ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin yardımına jandarma yetişti
Son dakika haberleri... - Muş'ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin yardımına jandarma yetişti
Son dakika haberleri... - Muş'ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin yardımına jandarma yetişti
Son dakika haberleri... - Muş'ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin yardımına jandarma yetişti
Son dakika haberleri... - Muş'ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin yardımına jandarma yetişti
Son dakika haberleri... - Muş'ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin yardımına jandarma yetişti

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bingöl, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... - Muş'ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin yardımına jandarma yetişti - Son Dakika


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