Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı

01.03.2022 01:13
Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı

Son dakika haberleri... Muş'ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

Muş'ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Uyuşturucuyla mücadele" kapsamında 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda; S.M, İ.K, S.E, C.M, B.A, M.O, C.K, S.O, M,K, R.T, M.Y.K, O,Ö ve M.K. isimli 13 şüpheli gözaltına alınırken, firari şüpheli Ö.A'nın ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2,91 eroin, 215,56 gram metamfetamin, 219,11 gram toz esrar, 36,74 gram esrar, 3,04 gram sentetik bonzai ve 4 suboxone hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirilen şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MUŞ

Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı
Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı
Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı
Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı
Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı
Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı
Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı
Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı
Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı

YORUMLAR
500
Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı Uyuşturucuyu kente sokamadan yakalandılar Uyuşturucuyu kente sokamadan yakalandılar

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Gaziantep'te çekim yapan Güney Koreli turist taciz edildi! Vali Gül: 1 kişi gözaltına alındı
00:56 Cüneyt Özdemir "Siz olsaydınız ne yapardınız?" diyerek sordu! Ukrayna'dan ayrılan Türk genci kız arkadaşını bırakıp, köpeğini de eve kilitledi
00:36 Rusya-Ukrayna krizi doğal gazı etkiledi! Santrallere yüzde 18 zam geldi
00:21 Elektrik faturalarında yeni düzenleme! Net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlandı
00:15 Putin'in nükleer silah alarmına ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Amerikalılar nükleer savaştan endişe duymamalı
23:17 Yasin Obuz iletişim ödülünde mektup aldı! Rus sevgilisinin güzelliği sosyal medyayı salladı
23:11 Blinken Bakan Çavuşoğlu'yla telefon görüşmesinde Türkiye'ye Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü teşekkür etti
22:27 1 ay önce Ukrayna'dan dönmüştü! 29 yaşındaki genç, Çanakkale Boğazı'nda feribottan atladı
22:21 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan boğazlar açıklaması: Bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık
22:08 Uzatmalarda 3 puanı kazandı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 01:18:53. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement