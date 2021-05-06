Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, 3 Mayıs'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 160,71 gram sentetik uyuşturucu, 4,85 gram eroin, 5,5 gram esrar, 2,95 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu kullanma aparatı, 132 kilogram kıyılmış tütün, gümrük kaçağı 2 kilogram nargile tütünü, 2 bin makaron, 13 bin 500 sigara filtresi ve 10 bin 500 tütün sarma kağıdı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.