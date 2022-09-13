Polislere suikast planı muskadan çıktı! Yakayı ele veren 2 terörist tutuklandı - Son Dakika
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Polislere suikast planı muskadan çıktı! Yakayı ele veren 2 terörist tutuklandı

13.09.2022 17:46
Polislere suikast planı muskadan çıktı! Yakayı ele veren 2 terörist tutuklandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eylem hazırlığındayken yakalanan ve birinin boynundaki muskada kentte görevli 2 polise yönelik suikast planı ortaya çıkan 4 şüpheliden 2'si 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 5 Eylül günü terör örgütü PKK/KCK'nın şehir merkezlerindeki yapılanması YPS'ye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada saldırı hazırlığında oldukları belirlenen Ö.F., E.T., İ.S. ve F.S.'nin bulunduğu otomobil durduruldu. Yapılan aramada 1 savunma tipi el bombası ve 1 suikast tabancası ele geçirildi.

SUİKAST PLANI MUSKASINDAN ÇIKTI

Teröristlerin üzerindeki aramada ise birinin boynundaki muskada kentte görev yapan 2 polisin araç plakaları, geçiş güzergahları ve geçiş saatleriyle suikastın yapılacağı yerin yazılı olduğu not ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ö.F. ve E.T., 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Polislere suikast planı muskadan çıktı! Yakayı ele veren 2 terörist tutuklandı
Polislere suikast planı muskadan çıktı! Yakayı ele veren 2 terörist tutuklandı
Polislere suikast planı muskadan çıktı! Yakayı ele veren 2 terörist tutuklandı
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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Silvan, Kck, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polislere suikast planı muskadan çıktı! Yakayı ele veren 2 terörist tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polislere suikast planı muskadan çıktı! Yakayı ele veren 2 terörist tutuklandı - Son Dakika
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