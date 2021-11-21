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Son dakika haberi: Muşlu çocuklar "Köyvivor" parkuru ile eğleniyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Muşlu çocuklar "Köyvivor" parkuru ile eğleniyor

21.11.2021 11:22
Son dakika haberi: Muşlu çocuklar "Köyvivor" parkuru ile eğleniyor

Gelen son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen ve Muş Gençlik Merkezi tarafından 3 yıl önce hayata geçirilen "Köyvivor Projesi" kapsamında en ücra köylere giden ekipler, çocukları çeşitli oyunlarla eğlendiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen ve Muş Gençlik Merkezi tarafından 3 yıl önce hayata geçirilen "Köyvivor Projesi" kapsamında en ücra köylere giden ekipler, çocukları çeşitli oyunlarla eğlendiriyor.

Gençlik merkezlerine gitme imkanı olmayan köylerdeki çocuklar için hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan mobil ekip, 3 yılda 15 köyde 2 bin öğrenciye ulaştı.

Survivor yarışmasından esinlenerek hayata geçirilen proje kapsamında Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençlerden oluşan ekipler, merkeze 24 kilometre uzaklıktaki Yedipınar köyünde okul bahçesinde 6 engelden oluşan "Köyvivor" parkuru kurdu.

Müzik eşliğinde, zorlu parkurlarda kıyasıya yarışan çocukların ortaya koyduğu mücadele renkli görüntüler oluşturdu.

"15 köyde 2 bin öğrenciye ulaştık"

Proje koordinatörü ve gençlik lideri Erol Çalışcı, AA muhabirine, sosyal imkanları kısıtlı çocukların eğlencesine ortak olmaya çalıştıklarını söyledi.

Etkinliğin büyük ilgi gördüğünü anlatan Çalışcı, şunları kaydetti:

"15 köyde 2 bin öğrenciye ulaştık. Projenin sonunda yaklaşık 3 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle köy çocuklarımızın mutluluklarına ve yüzlerindeki tebessüme ortak olmaya çalışıyoruz. Topluluk ve derneklerle ortaklaşa çalışıp daha çok gencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Bu proje, eğlenceli olmasının yanı sıra spora da teşvik ediyor. Heyecan var, adrenalin var, çocuklar eğleniyor, koşuyor. Ayrıca çocukların sportif yeteneklerini de keşfediyoruz."

"Amacımız çocukların gönüllerine dokunabilmek"

Gençlik merkezini çocukların ayağına götürmeye çalıştıklarını ifade eden Çalışcı, şöyle konuştu:

"Ulaşabildiğimiz her yere gideceğiz. Yeri geliyor 100 kilometre uzaklıktaki köylere gidiyoruz, dağ, dere ve bayır demeden. Her köye ulaşmaya çalışıyoruz. Oradaki çocuklar bizi gördüğünde tebessüm ettiğinde bu bize yetiyor. Amacımız çocukların gönüllerine dokunabilmek."

Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Varto İyilik Topluluğu danışmanı öğretim görevlisi Murat Kaymaz da üniversite öğrencilerinin de bu tür etkinliklere katkı sunmalarını amaçladıklarını belirterek, "Üniversitemize farklı illerden öğrenciler geliyor. Biz de öğrencilerimizin topluluk ve gençlik merkezi koordinasyonunda sosyal sorumluluk projeleriyle beraber kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Burada birçok öğrenci ve köy çocuklarıyla bir araya geldik. Topluluk köy çocuklarının yüreklerine dokundu." diye konuştu.

Gönüllü öğrencilerden Gülsüm Eren ise çocukları mutlu etmek istediklerini dile getirerek, "Çocukların ruhuna dokunmak hoşuma gidiyor. Onları mutlu görmek beni sevindiriyor. Çocukların heyecanını görünce çok mutlu oluyoruz. İmkanlar kısıtlı olduğu için köy çocukları etkinlik yapamıyor. Biz de çocuklara ulaşarak heyecanlarına ve mutluluklarına ortak oluyoruz. Yüzlerindeki sevinci görünce mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çok mutlu oldum ve eğlendim"

Yarışmaya katılan çocuklardan Fatih Akdeniz de "Ağabeylerimiz ve ablalarımız geldi. Burada köyvivor parkuru kurdu. Çok mutlu oldum ve eğlendim. İlk defa böyle bir etkinliğe katıldım. Arkadaşlarımla güzel zaman geçirdim." dedi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Muşlu çocuklar 'Köyvivor' parkuru ile eğleniyor - Son Dakika


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