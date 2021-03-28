Son dakika haberi... Müslüm Gürses gibi öldü sanılıp morga konulmuştu kulübede ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi... Müslüm Gürses gibi öldü sanılıp morga konulmuştu kulübede ölü bulundu

28.03.2021 13:19

Bir son dakika haberine göre - Müslüm Gürses gibi öldü sanılıp morga konulmuştu kulübede ölü bulundu Adana'da 1970'li yıllarda Tarsus'ta geçirdiği trafik kazasında Müslüm Gürses gibi öldü diye morga konduğu ancak onu görmeye gelen arkadaşının fark etmesiyle yaşadığı ortaya çıktığı öğrenilen 78 yaşındaki Hüseyin...

- Müslüm Gürses gibi öldü sanılıp morga konulmuştu kulübede ölü bulundu

Adana'da 1970'li yıllarda Tarsus'ta geçirdiği trafik kazasında Müslüm Gürses gibi öldü diye morga konduğu ancak onu görmeye gelen arkadaşının fark etmesiyle yaşadığı ortaya çıktığı öğrenilen 78 yaşındaki Hüseyin Yaradan, kaldığı kulübede ölü bulundu

ADANA - Adana'da 1970'li yıllarda Tarsus'ta geçirdiği trafik kazasında Müslüm Gürses gibi öldü diye morga konduğu ancak onu görmeye gelen arkadaşının fark etmesiyle yaşadığı ortaya çıktığı öğrenilen 78 yaşındaki Hüseyin Yaradan kaldığı kulübede ölü bulundu.

Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evler Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Yaradan'ın akrabaları bugün sabah saatlerinde kaldığı kulübesinin kapısını çaldı. Ancak kapı açılmadı. Bunun üzerine kapıyı açan yakınları Yaradan'ı hareketsiz halde buldu. Hemen sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler Yaradan'ın öldüğünü belirledi. Yaradan'ın soğuktan ya da yaşlılığa bağlı olarak ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

Hüseyin Yaradan'ın vücudunda dış müdahale olmadığı öğrenilirken cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Morgda yaşadığı ortaya çıkmıştı

78 yaşındaki Hüseyin Yaradan'ın 12 Aralık 2018 günü 540 lira yaşlılık maaşı çalınmış, hayırseverler Yaradan'ın zararını karşılamışlardı. Yaradan'ın hayat hikayesinin ise filmi beyaz perdeye aktarılan ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in hayatına benzediği ortaya çıkmıştı. Yaradan'ın da tıpkı Gürses gibi 1970'li yılların sonunda Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazası geçirdiği, hastaneye götürüldüğünde öldü sanılıp morga konduğu, onu görmeye gelen bir arkadaşının morga gittiğinde Yaradan'ın yaşadığını fark edip hastaneye bildirmesiyle hayata tutunduğu ortaya çıkmıştı. Müslüm Gürses de Tarsus'ta kaza geçirip öldü diye morga alınmış, arkadaşı ölmediğini fark edip hayata tutunmuştu.

Ancak Yaradan'ın hayatı kazadan sonra alt üst olduğu, o zamana kadar kamyon muavinliği yapan Yaradan, kazadan sonra sağlık problemlerinden dolayı iş bulamadığı, eşinden ayrıldığı ve Adana'ya gelerek tek başına yaşamaya başladığı, kardeşinin evinin çatı katında kulübede yaşadığı öğrenilmişti.

Son dakika haberi... Müslüm Gürses gibi öldü sanılıp morga konulmuştu kulübede ölü bulundu
Son dakika haberi... Müslüm Gürses gibi öldü sanılıp morga konulmuştu kulübede ölü bulundu
Son dakika haberi... Müslüm Gürses gibi öldü sanılıp morga konulmuştu kulübede ölü bulundu
Son dakika haberi... Müslüm Gürses gibi öldü sanılıp morga konulmuştu kulübede ölü bulundu

Müslüm Gürses, Tarsus, Adana, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Müslüm Gürses gibi öldü sanılıp morga konulmuştu kulübede ölü bulundu - Son Dakika


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