Müslümanları aşağılayıcı paylaşımlar yapan kadın ilk kez hakim karşısında - Son Dakika

Müslümanları aşağılayıcı paylaşımlar yapan kadın ilk kez hakim karşısında

20.11.2020 15:49
Müslümanları aşağılayıcı paylaşımlar yapan kadın ilk kez hakim karşısında, System.String[]

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Müslümanları aşağıladığı gerekçesiyle hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanık Mehtap B.(45) ilk kez hakim karşısına çıktı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Müslümanları aşağıladığı gerekçesiyle hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanık Mehtap B.(45) ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehtap B. ve avukatı katıldı. Balaban savunmasında paylaşımları kendisinin yaptığını kabul ederek "Elhamdülillah ben de Müslüman bir insanım. Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Kuran okumayı dahi biliyorum. Benim inancıma göre silah ve kuran yan yana durmaz. Bildiğim kadarıyla sadece askerlerin yemin törenlerinde silah ve kuran yan yana bulunur. Bunu kastederek militan kişileri hedef alarak böyle bir paylaşım yaptım. Bir baba ve kızın arkadan görüldüğü diğer paylaşımda kendi kızgınlığımı yazdım" dedi.

DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA GİBİ KASTIM OLAMAZ

Paylaşımın mizah olmadığını ve ülkenin bir sorunu olduğunu da dile getiren Mehtap B., savunmasında "Son dönemlerde tarikat gibi oluşumlar ve küçük çocuklara yapılan istismarlar sebebiyle bu paylaşımları yaptım. Benim inancıma göre çocuklara, hayvanlara dokunulmaz. Benim kesinlikle dini değerleri aşağılama gibi bir kastım olamaz. Ne zaman kanalları açsak, bir çocuk istismarı veya cinayeti çıkıyor. İstismar suçlarını işleyen kişilerin çıkıp 'Müslümanım' demesini doğru bulmuyorum. Bu nedenle bu paylaşımları yaptım." ifadelerini kullandı.

KİMSE DÜŞÜNCESİNDEN DOLAYI CEZALANDIRILAMAZSanık avukatı ise beyanında "Kimse düşüncesinden dolayı cezalandırılamaz. Müvekkilimin yaptığı paylaşımlarda suç unsuru yoktur. Müvekkillim toplumdaki aksaklıkları eleştirmiştir. Özellikle ifade hürriyetinin ihlal edilmesi nedeniyle ülkemiz yüksek tazminatlara mahkum edilmiştir. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" şeklinde konuştu.

MÜTALAADA 1 YIL 9 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİEsas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın kamuoyunda infiale yol açabilecek tarzda İslam dini ve mensupları hakkında alenen toplumdaki saygınlığı aşağılayacak şekilde paylaşımlarda bulunduğu, bu paylaşımlarla İslam dini ve mensuplarını itibarsızlaştırmanın hedeflendiği söyledi. Savcı mütalaasında sanık Mehtap B.'nin "Zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan 7 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık tarafının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.


- İstanbul

Asliye Ceza Mahkemesi, Müslüman, Medya, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Müslümanları aşağılayıcı paylaşımlar yapan kadın ilk kez hakim karşısında - Son Dakika


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