Son dakika haberi... Mustafa Adıgüzel, Hastanelerdeki Yeni Randevu Sistemini Eleştirdi: "Sağlık Bakanlığı'nın Kendince Bulduğu Çözüm Akla Mantığa Uygun Değil"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Sağlık Bakanlığı'nın kamu hastanelerinde başlattığı yeni randevu sistemine ilişkin; "Sağlık Bakanlığı'nın kendince bulduğu çözüm akla mantığa uygun değil. Randevunun üzerine aynı saate iki kişiyi muayene etmek durumuyla karşı karşıya kalınan bir durum var. Bunun da derhal düzeltilmesini istiyoruz çünkü daha ilk günden birtakım kavgalar, çatışmalar çıkmıştır. Önümüzdeki günlerde herhangi bir hekimin veya bir hastamızın başına sırf bu sebepten bir şey gelirse bunun sorumlusu Sağlık Bakanı'dır" dedi.

Sağlık Bakanlığı, bugün kamu hastanelerinde yeni randevu sistemi uygulamasını başlattı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında uygulamayı eleştirdi. Adıgüzel, şunları söyledi:

"Bazı hastanelerden hekim arkadaşlardan bana bir bilgi ulaştı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki bütün kamu hastanelerine şu mesajı göndermiş; 'Hastane randevu alma birimine bugünden itibaren ek randevu slotları oluşturmaya başlayacaktır.' Daha önceki gerçekleşme rakamlarına göre ilave randevular ekleniyor. Örneğin o doktora o gün 70 hasta verilmiş, bunun ortalama 10-15 tanesinin gerçekleşemediği tespit edilmiş. Bu gerçekleşmeyen oran geçmiş dönemden hesaplanarak bir ek randevu ekleniyor ve bunu da belli bir saat aralığına yerleştiriliyor. Şimdi, o gün hastaların tamamının geldiğini düşünürsek bu ekler araya diğer hastaların randevu alanlarına eşleşmiş durumda.

"HASTA-DOKTOR ÇATIŞMALARINA, ŞİDDET OLAYLARINA DAVETİYE ÇIKARACAK"

Bugünden bir örnek göstermek istiyorum. Şu gösterdiğimiz saatlerde ek randevuların diğer hastalarla aynı saatte, dakikasıyla birlikte çakıştığı gözükmekte. Şimdi gelen hastaya da daha önceden randevu olan da bu durumu izah etmek mümkün değil. Bu durum yeni tartışmalara, hasta doktor çatışmalarına, başka şiddete olaylarına davetiye çıkaracak. Siz hastane kapılarında sıraları önlemek istiyorsanız hekimlerin çalışma koşullarını düzeltin. Siz sıraları önlemek, poliklinikteki herkesin muayene olabileceği şekilde düzenlemek istiyorsanız önce Sayın Erdoğan diline dikkat edecek, bu ülkenin evlatlarını, yetişmiş hekimlerini yurtdışına böyle kolayca süremeyecek. Gelinen noktada hastane kapılarında kuyruk olduğunu söylediğimizin resmidir bu. Sağlık Bakanlığı'nın kendince bulduğu çözüm akla mantığa uygun değil. Randevunun üzerine aynı saate iki kişiyi muayene etmek durumuyla karşı karşıya kalınan bir durum var. Bunun da derhal düzeltilmesini istiyoruz çünkü daha ilk günden birtakım kavgalar, çatışmalar çıkmıştır. Önümüzdeki günlerde herhangi bir hekimin veya bir hastamızın başına sırf bu sebepten bir şey gelirse bunun sorumlusu Sağlık Bakanı'dır."