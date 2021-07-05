Son dakika haberi... Mustafa Denizli'den Altay yönetimine transfer şartı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, teknik direktör Mustafa Denizli'nin, görevine devam etmesi için istediği transferlerin yapılması şartını koyduğunu söyledi.

İzmir'in köklü spor kulüplerinden Altay, özel bir hastane ile sponsorluk anlaşması yaptı. Sponsorluk anlaşması töreni sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, teknik direktör Mustafa Denizli ile sürekli görüştüklerini, dün akşam da bir araya geldiklerini söyledi. Mustafa Denizli'nin takımda görmek istediği oyuncular olduğunu açıklayan Ekmekçioğlu, "Hocamız istediği oyuncuların listesini verdi. Bu oyuncu grubunun olması durumunda devam etmek istediğini söyledi. Biz de onun verdiği listeye göre çalışıyoruz. Bunlarla ilgili sonuçlandırmak üzere olduğumuz oyuncular var, sonuçlandırdığımız bazı transferler var ama bunların hepsini toplu imza töreniyle beyan etmek istiyoruz. İstediği oyuncuların tamamını alabilirsek hocamız da devam etmek istediğini söyledi. Bu listenin bir kısmını tamamlamak üzereyiz, devamını da tamamlayabilirsek hocamıza bizim ekstra ona bir şey sunma gibi durumumuz olamaz. Burası onun evi zaten. Umarım biz de bu transfer başarısını gösterebiliriz, biz de onunla yürümek isteriz" şeklinde konuştu.

"Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz"

Ekmekçioğlu, Denizli'nin göreve devam etmeme kararı alması halinde şu an için herhangi B planlarının olmadığını belirterek, "Tabii ki sonuçta kulübümüzün Süper Lig'de kalıcı olmasını istiyoruz. Bunu da güzel bir şekilde Mustafa hocamızla devam ettirmek isteriz" diye konuştu.

"İbrahim Öztürk ve Poko kalacak"

Mevcut kadrolarında İbrahim Öztürk ve Andre Poko'nun yanı sıra sözleşmesi süren oyuncularla yollarına devam edeceklerini söyleyen Ekmekçioğlu, sezon hazırlıklarına ise 7 Temmuz Çarşamba günü başlayacaklarını açıkladı. - İZMİR