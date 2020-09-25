Son dakika haberi: Mustafa Kutlu'nun 4 eseri Arapça'ya çevrildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Mustafa Kutlu'nun 4 eseri Arapça'ya çevrildi

Son dakika haberine göre İnsan derinliğini araştırarak, taşradan şehre bakan bir bakış açısıyla hikayeler kaleme alan çağdaş Türk edebiyatının önemli kalemlerinden Mustafa Kutlu'nun 4 eseri Arapça'ya çevrildi.

Son dakika haberi: Mustafa Kutlu'nun 4 eseri Arapça'ya çevrildi, System.String[]

İnsan derinliğini araştırarak, taşradan şehre bakan bir bakış açısıyla hikayeler kaleme alan çağdaş Türk edebiyatının önemli kalemlerinden Mustafa Kutlu'nun 4 eseri Arapça'ya çevrildi.

Akdem Telif Hakları ve Tercüme Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kültür- Sanat Ödülü başta olmak üzere pek çok ödüle değer görülen usta yazarın, "Kapıları Açmak", "Ya Tahammül ya Sefer", "Yoksulluk İçimizde" ve "Uzun Hikaye" kitapları Arapça olarak okurların beğenisine sunuluyor.

Yarım asırı aşkın edebiyat dünyasının içinde yer alan Mustafa Kutlu'nun "Kapıları Açmak" kitabı, büyük şehrin batağından kaçıp baba ocağına, evine sığınan ve orada kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen Zehra'nın yaşadıklarına odaklanıyor.

Kutlu'nun "Ya Tahammül ya Sefer" kitabı da aynı yolda yürüyen dava arkadaşlarının, nasıl bir araya geldiklerini, sonra nasıl dağıldıklarını, şahsiyetlerinden ve bulunmaları gereken yerlerden nasıl uzaklara sürüklendiklerini anlatıyor.

"Yoksulluk İçimizde" eserinde de usta yazar hayatın hakikatine işaret ederken, "Uzun Hikaye" kitabında Anadolu'nun şehir ve kasabalarında haksızlığa tahammül edemeyip adalet arayan ve bu yolda sıkıntılar yaşayan bir kahramanın aşkı ve direnişini okurların beğenisine sunuyor.

Konuya ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Kutlu, "Kitaplarımın bir kısmı Batı dillerine çevrildi. Ancak tercüme edilerek Arap coğrafyasına ilk kez ulaştırılmış oluyor. Bu yayın faaliyetini gerçekleştiren Akdem Telif Hakları ve Tercüme Ajansı'na ve Dr. Muhammed Ağırakça'ya teşekkürlerimi iletiyorum. Ümit ederim, bu yayın çabası Türk Edebiyatının önemli simalarını, eserlerini aynı anlayışla Arap coğrafyasına ulaştırılmasını sağlayarak büyük bir misyon üstlenmiş olur." ifadelerini kullandı.

Akdem Telif Hakları ve Tercüme Ajansı Kurucusu Dr. Muhammed Ağırakça da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mustafa Kutlu'nun kitaplarını farklı coğrafyalardaki yayıncılara tanıtmak bile bizim için gurur kaynağıydı. 2019 yılında İstanbul'da dördüncüsü düzenlenen Uluslararası İstanbul Yayımcı Profesyonel Buluşmalarında (İstanbul Fellowship) eserleri Arap dünyasındaki yayıncılara büyük bir heyecanla tanıtmıştık. Şimdi emeklerimizin karşılığını matbu olarak kitaplarda görmek bizim için ayrı bir sevinç oldu. Edebiyatımızın bu güçlü kalemini tüm dünyada tanıtmaya devam edeceğiz."

Bir Anadolu hikayecisi olan Mustafa Kutlu'nun aynı zamanda "Kapıları Açmak" isimli eseri 2005 yılında dizi olarak, "Uzun Hikaye" isimli eseri ise 2012 yılında sinemaya uyarlanmıştı.

"Uzun Hikaye" ayrıca Katar Hamed b. Halife Üniversitesi Yayınları tarafından, diğer üç eseri ise Mısır'da Mektebet el-Mısri lil-Matbuat tarafından yayımlandı.

Telif Hakları, Arapça, Bakan, Arap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Mustafa Kutlu'nun 4 eseri Arapça'ya çevrildi - Son Dakika

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