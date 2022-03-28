Son dakika haberi! MUSTAFA SARIGÜL RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ SORUMLUSU ABD - Son Dakika

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TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sorumlusunun ABD olduğunu belirterek, "Ey ABD dünya sizi biliyor. 'Demokrasi' diyerek nereye gittiyseniz arkanızda enkaz ve yüz binlerce ölü bıraktınız. ABD olarak derdinizin demokrasi olmadığını biz biliyoruz" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda, partisinin Şanlıurfa İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede partililere hitap eden Sarıgül, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ABD'ye tepki gösteren tek parti olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Biden'in savaşa sadece seyirci kaldığını belirten Sarıgül, şöyle devam etti:

"Korona olup kimseyi yanına yaklaştırmayan Putin, binlerce genci ne yazık ki ölüme doğru gönderiyor. Şehirler bombalanıyor, çocuklar ölüyor, bir ülke adeta mahvoluyor. ABD Başkanı Biden, soğukkanlı bir vicdansızlık içinde adeta seyrediyor. Ben de Şanlıurfa'dan ABD Başkanı'na sesleniyorum, ABD Başkanı Biden efendi, sizin ayağınızı bastığınız yerde ot bitmez, demokrasiyi, özgürlükleri savunmak ABD'ye mi kaldı? Rusya demokrasiyi boğuyor diyorsunuz, Rusya'da demokrasinin olmadığını herkes biliyor. Ey ABD Başkanı Biden dünya sizi biliyor. 'Demokrasi' diyerek nereye gittiyseniz arkanızda enkaz ve yüz binlerce ölü bıraktınız. ABD olarak derdinizin demokrasi olmadığını biz biliyoruz."

Öte yandan tek liste ile gidilen kongrede Mehmet Bucak il başkanı olarak seçildi.