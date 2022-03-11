MÜŞTERİ GİBİ GİRDİĞİ KUYUMCU DÜKKANINDA SİLAH ÇEKTİ, ALTIN BİLEZİKLERLE KAÇTI - Son Dakika
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MÜŞTERİ GİBİ GİRDİĞİ KUYUMCU DÜKKANINDA SİLAH ÇEKTİ, ALTIN BİLEZİKLERLE KAÇTI

11.03.2022 16:46

DİYARBAKIR'da, kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen cerrahi maskeli şüpheli, seçtiği 4 altın bileziği eline aldıktan sonra tabancayı çekerek kaçtı.

DİYARBAKIR'da, kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen cerrahi maskeli şüpheli, seçtiği 4 altın bileziği eline aldıktan sonra tabancayı çekerek kaçtı. Silahını alarak dışarı koşan kuyumcu, havaya 3 el ateş ederek şüpheliyi durdurmak istedi. Soygun anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Yenişehir ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Şehitlik Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına giren cerrahi maskeli şüpheli, altın bilezik alacağını söyledi. Kuyumcu da bilezikleri tezgahtan çıkarak gösterdi. Bu sırada 4 altın bileziği alan şüpheli, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, iş yeri sahibine doğrulttu. Daha sonra kaçan şüpheli, iş yerinin yan tarafında bulunan sokağa girdi. Peşinden silahını alarak dışarı çıkan kuyumcu, havaya 3 el ateş ederek durdurmak istedi ancak şüpheli, izini kaybettirdi. Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Burada inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını ve görgü tanıklarının ifadesini aldı. İş yerinde yaşanan bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis, 4 altın bilezikle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

MÜŞTERİ GİBİ GİRDİĞİ KUYUMCU DÜKKANINDA SİLAH ÇEKTİ, ALTIN BİLEZİKLERLE KAÇTI
MÜŞTERİ GİBİ GİRDİĞİ KUYUMCU DÜKKANINDA SİLAH ÇEKTİ, ALTIN BİLEZİKLERLE KAÇTI
MÜŞTERİ GİBİ GİRDİĞİ KUYUMCU DÜKKANINDA SİLAH ÇEKTİ, ALTIN BİLEZİKLERLE KAÇTI
MÜŞTERİ GİBİ GİRDİĞİ KUYUMCU DÜKKANINDA SİLAH ÇEKTİ, ALTIN BİLEZİKLERLE KAÇTI
MÜŞTERİ GİBİ GİRDİĞİ KUYUMCU DÜKKANINDA SİLAH ÇEKTİ, ALTIN BİLEZİKLERLE KAÇTI
MÜŞTERİ GİBİ GİRDİĞİ KUYUMCU DÜKKANINDA SİLAH ÇEKTİ, ALTIN BİLEZİKLERLE KAÇTI
MÜŞTERİ GİBİ GİRDİĞİ KUYUMCU DÜKKANINDA SİLAH ÇEKTİ, ALTIN BİLEZİKLERLE KAÇTI
MÜŞTERİ GİBİ GİRDİĞİ KUYUMCU DÜKKANINDA SİLAH ÇEKTİ, ALTIN BİLEZİKLERLE KAÇTI
MÜŞTERİ GİBİ GİRDİĞİ KUYUMCU DÜKKANINDA SİLAH ÇEKTİ, ALTIN BİLEZİKLERLE KAÇTI

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Yenişehir, Kuyumcu, Soygun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MÜŞTERİ GİBİ GİRDİĞİ KUYUMCU DÜKKANINDA SİLAH ÇEKTİ, ALTIN BİLEZİKLERLE KAÇTI - Son Dakika


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