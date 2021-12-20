Son dakika haberi! Musul Üniversitesi Tiyatro Bölümü Başkanı'nın "Yılın Fotoğrafları"nda tercihi "Vira Bismillah" - Son Dakika

Irak'taki Musul Üniversitesi Tiyatro Bölümü Başkanı Dr. Şeyma Emad Yahya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dr. Şeyma, AA'nın 2012'den sonra geleneksel hale getirdiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 825 bin fotoğraf karesi arasından seçilen haber, yaşam ve spor kategorisindeki 64 fotoğrafı inceledi.

Iraklı akademisyen yaşam kategorisinde İslam Yakut'un "Vira Bismillah", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" ve haber kategorisinde ise Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı" başlıklı karelerine oy verdi.

Balığı çok sevdiğini ve İstanbul'a gittiğinde mutlaka balık yediğini belirten Dr. Şeyma, yaşam kategorisindeki "Vira Bismillah" başlıklı fotoğrafı da bu sebeple seçtiğini söyledi.