Son dakika haberi! Müteahhide silah zoruyla senet imzalatan 7 çete üyesine gözaltı - Son Dakika

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, müteahhit Ö.Ö.'nün (42) başına silah dayayıp, 220 bin euro'luk senet imzalatan çeteye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Fethiye'ye gelen grubun, inşaat firmasına giderek müteahhit Ö.Ö.'nün başına silah dayayıp, zorla 220 bin euro'luk senet imzalattırdığı ihbarını aldı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin V.Ö., K.O.H., T.Ç., N.Y., Y.A., A.E.Y. ile U.D. olduğunu belirledi. Polis, sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda, çete üyesi oldukları iddiasıyla 7 şüpheliyi farklı adreslerde yakaladı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 tabanca ve 23 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişinin polisteki işlemleri sürüyor.