Aydın'da gece yarısı meydana gelen ikamet yangını korku ve paniğe neden oldu. Mutfakta başlayan yangın tüm apartmanı sararken yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın Efeler ilçe merkezi Mesudiye Mahallesi 1634 sokak 5 numaralı apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; saat 23: 45 sıralarında apartmanın zemin katından dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Yardım hattına ihbar ederek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangına hemen müdahale etti. Bu sıra tüm evi saran yangında hane sakinleri tahliye edilirken mutfakta başlayan evin diğer odalarına da sıçradı.

Kısa süre önce dış cephe kaplaması yapılan binada alevler yanıcı olduğu belirtilen dış cepheyi de sardı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri başarılı bir müdahale ile alevlerin diğer evlere sıçramasını önlerken yangın sonucu ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mutfaktaki ocaktan çıktığı belirtilen yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangında can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. - AYDIN