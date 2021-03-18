Müzisyen Yücel Arzen'in "Çanakkale Şehitlerine Mukabelesi" müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

Müzisyen Yücel Arzen, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümüne özel hazırlanan "Çanakkale Şehitlerine Mukabelesi"ni müzikseverlerle buluşturdu.

Arzen, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiirinden bir bölümün, arşiv fotoğraf ve görüntüler üzerine kendi bestesi eşliğinde koro tarafından seslendirildiği eserini, YouTube hesabından paylaştı.

Farklı konulara özel hazırladığı besteleriyle ilgi gören Arzen, AA muhabirine yaptığı açıklamada Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiirinin tamamından önceki yıllarda 23 dakikalık senfonik bir çalışma hazırladıklarını söyledi.

Arzen, "Bizdeki yerli ve derinlikli bir kavramı müzik terminolojisine geçirdim, transkripte ettim. Burada uygulamak istedim, yaptığım şey esas itibarıyla bir müzikti, mukabeleydi. Bir senfoni orkestrası icra etmiş olsa dahi yaptığımız şey aslında Akif'in 'Çanakkale Şehitlerine' adlı şiirinin bir mukabelesiydi. Ben de bu yaptığım besteye 'Mukabele' ismini koymayı uygun gördüm." diye konuştu.

Klibin, bestenin mehter motifleri ve mehter vurgusuyla şekillendirilmiş son bölümüne ait olduğunu dile getiren Arzen, Çanakkale Şehitlerine Mukabelesi'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladığını ve mehterle sona erdiğini kaydetti.

"İnsanlar bilerek ayrılır, inanarak birleşir"

Eseri ve klibini, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla yayınladıklarını aktaran Arzen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir müdafaanın adıdır aslında Çanakkale. Biz nasıl binlerce yıl önce bu toprakları vatan diyerek koruduysak, Çanakkale'de yine koruduk, 15 Temmuz'da yine bu müdafaayı gösterdik. Bunun için insanlar inanç birliği kurdular. Bu inanç birliği de hilalin gölgesinde gerçekleşti. İnsanlar böyle bir inançla vatanlarını, geleceklerini ve yavrularını korurken kendi alt kimliklerini unutarak bir araya gelir. İnsanlar bilerek ayrılır, inanarak birleşir."

Çanakkale Şehitliği'ndeki mezar taşlarında farklı coğrafyalardan isim ve memleket bilgilerinin yer aldığını anımsatan sanatçı, " Tunceli'den, Balıkesir'den, Bosna'dan, Urfa'dan veya nereden geldiklerinin hiçbir öneminin kalmadığı yerdir, bir müdafaa alanıdır Çanakkale. Çanakkale olması da önemli değil. Bugün Çanakkale yarın başka bir yer. Çanakkale Şehitliği'ndeki mezar taşlarındaki isimler ve memleketler aslında bir renktir, bizim ne kadar büyük bir alana sahip olduğumuzun göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.