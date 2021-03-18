Müzisyen Yücel Arzen'in "Çanakkale Şehitlerine Mukabelesi" müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

Müzisyen Yücel Arzen'in "Çanakkale Şehitlerine Mukabelesi" müzikseverlerle buluştu

18.03.2021 22:11

Müzisyen Yücel Arzen, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümüne özel hazırlanan "Çanakkale Şehitlerine Mukabelesi"ni müzikseverlerle buluşturdu.

Müzisyen Yücel Arzen, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümüne özel hazırlanan "Çanakkale Şehitlerine Mukabelesi"ni müzikseverlerle buluşturdu.

Arzen, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiirinden bir bölümün, arşiv fotoğraf ve görüntüler üzerine kendi bestesi eşliğinde koro tarafından seslendirildiği eserini, YouTube hesabından paylaştı.

Farklı konulara özel hazırladığı besteleriyle ilgi gören Arzen, AA muhabirine yaptığı açıklamada Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiirinin tamamından önceki yıllarda 23 dakikalık senfonik bir çalışma hazırladıklarını söyledi.

Arzen, "Bizdeki yerli ve derinlikli bir kavramı müzik terminolojisine geçirdim, transkripte ettim. Burada uygulamak istedim, yaptığım şey esas itibarıyla bir müzikti, mukabeleydi. Bir senfoni orkestrası icra etmiş olsa dahi yaptığımız şey aslında Akif'in 'Çanakkale Şehitlerine' adlı şiirinin bir mukabelesiydi. Ben de bu yaptığım besteye 'Mukabele' ismini koymayı uygun gördüm." diye konuştu.

Klibin, bestenin mehter motifleri ve mehter vurgusuyla şekillendirilmiş son bölümüne ait olduğunu dile getiren Arzen, Çanakkale Şehitlerine Mukabelesi'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladığını ve mehterle sona erdiğini kaydetti.

"İnsanlar bilerek ayrılır, inanarak birleşir"

Eseri ve klibini, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla yayınladıklarını aktaran Arzen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir müdafaanın adıdır aslında Çanakkale. Biz nasıl binlerce yıl önce bu toprakları vatan diyerek koruduysak, Çanakkale'de yine koruduk, 15 Temmuz'da yine bu müdafaayı gösterdik. Bunun için insanlar inanç birliği kurdular. Bu inanç birliği de hilalin gölgesinde gerçekleşti. İnsanlar böyle bir inançla vatanlarını, geleceklerini ve yavrularını korurken kendi alt kimliklerini unutarak bir araya gelir. İnsanlar bilerek ayrılır, inanarak birleşir."

Çanakkale Şehitliği'ndeki mezar taşlarında farklı coğrafyalardan isim ve memleket bilgilerinin yer aldığını anımsatan sanatçı, " Tunceli'den, Balıkesir'den, Bosna'dan, Urfa'dan veya nereden geldiklerinin hiçbir öneminin kalmadığı yerdir, bir müdafaa alanıdır Çanakkale. Çanakkale olması da önemli değil. Bugün Çanakkale yarın başka bir yer. Çanakkale Şehitliği'ndeki mezar taşlarındaki isimler ve memleketler aslında bir renktir, bizim ne kadar büyük bir alana sahip olduğumuzun göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Müzisyen Yücel Arzen'in Çanakkale Şehitlerine Mukabelesi müzikseverlerle buluştu
Müzisyen Yücel Arzen'in Çanakkale Şehitlerine Mukabelesi müzikseverlerle buluştu
Müzisyen Yücel Arzen'in Çanakkale Şehitlerine Mukabelesi müzikseverlerle buluştu
Müzisyen Yücel Arzen'in Çanakkale Şehitlerine Mukabelesi müzikseverlerle buluştu

Mehmet Akif Ersoy, Yücel Arzen, Çanakkale, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Müzisyen Yücel Arzen'in 'Çanakkale Şehitlerine Mukabelesi' müzikseverlerle buluştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı Bursa'da birçok işletmeye HES zorunluluğu ve 65 yaş üstüne şehir içi seyahat kısıtlaması geldi Bağcılar'da içinde bebek bulunan araba yola düştü, o anlar kameraya yansıdı Son Dakika: Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü Torino'da Simone Zaza'nın gol sevinci sosyal medyada tartışma konusu oldu Almanya'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama: PKK ile arasına net mesafe koymalı İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti
Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu         
22:45
Fabio Capello, Cristiano Ronaldo'yu eleştirdi: Defansa gelmiyor Fabio Capello, Cristiano Ronaldo'yu eleştirdi: Defansa gelmiyor         
22:35
Süper Lig devi, transfer için kıyasıya bir yarışta! Avrupa'nın önemli kulüpleri de genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor Süper Lig devi, transfer için kıyasıya bir yarışta! Avrupa'nın önemli kulüpleri de genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor         
21:54
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi         
21:22
Ermeni Bakan, kafede oturan gazeteciyi darbetti Ermeni Bakan, kafede oturan gazeteciyi darbetti         
21:14
Serhat Tutumluer, Hercai'nin kadrosundan ayrıldı Serhat Tutumluer, Hercai'nin kadrosundan ayrıldı         
21:12
"Biden'la görüşmeye hazırım" diyen Putin'e Beyaz Saray'dan gerilimi tırmandıracak yanıt: 'Katil' dediği için pişman değil         
19:59
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 22:54:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Müzisyen Yücel Arzen'in "Çanakkale Şehitlerine Mukabelesi" müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei