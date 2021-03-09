Askeri cunta, 5 medya kuruluşunun lisansını iptal etti ! - Son Dakika

Askeri cunta, 5 medya kuruluşunun lisansını iptal etti !

09.03.2021 10:06
Askeri cunta, 5 medya kuruluşunun lisansını iptal etti !, System.String[]

Son dakika gelen haberlere göre, askeri cunta tarafından Myanmar'da darbe karşıtı protestolara yönelik haber yapan 5 medya kuruluşunun lisansı iptal edildi.

Myanmar'da darbe karşıtı protestolara yönelik haber yapan 5 medya kuruluşunun lisansı, askeri cunta tarafından iptal edildi.Medya organlarına yapılan baskında çok sayıda malzemeye el konuldu.

Myanmar'da 1 Şubat darbesinin ardından sokaklarda tansiyon düşmüyor. Ülkede yönetimi darbeyle ele geçiren askeri cuntanın oluşturduğu Devlet Yönetim Konseyi, darbe karşıtı gösterileri  haber yapan 5 farklı medya kuruluşunun linsansını iptal etti. Askeri cunta tarafından linsansı iptal edilen medya kuruluşları arasında, Myanmar Radyo ve Televizyonu (MRTV), Mizzima, Democratic Voice of Burma (DVB), Khit Thit Media, Myanmar Now ve 7Day News yer aldı.

MYANMAR NOW HABER AJANSININ OFİSİNE POLİS BASKINI

Lisansı iptal edilen Myanmar Now haber ajansının Yangon kentinde bulunan merkezine polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında merkezdeki birçok ekipman ve bilgisayara el konulduğu ifade edildi. Öte yandan, ordunun emriyle başlatılan ve halen uygulanan sabaha karşı 01.00 ile sabah 9.00 arasındaki internet kesintisi de ülkede krize yol açtı.

ORDU 1 YILLIK OHAL İLAN ETMİŞTİ

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı. Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.


Askeri cunta, 5 medya kuruluşunun lisansını iptal etti !
Askeri cunta, 5 medya kuruluşunun lisansını iptal etti !

Myanmar, Polis, Darbe, Medya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Askeri cunta, 5 medya kuruluşunun lisansını iptal etti ! - Son Dakika Dünya


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