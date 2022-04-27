Son dakika haberi: Myanmar'da askeri mahkeme, devrik lider Suu Çii'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırdı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Myanmar'da askeri mahkeme, devrik lider Suu Çii'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırdı

27.04.2022 09:15
Son dakika haberi: Myanmar'da askeri mahkeme, devrik lider Suu Çii'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırdı

Gelen son dakika haberine göre Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Çii, yolsuzluk suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Çii, yolsuzluk suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Myanmar'da askeri mahkeme, bu zamana kadar 11 defa yolsuzluk suçlaması yöneltilen Suu Çii'ye yolsuzluk davasında ilk kararını açıkladı.

Suu Çii'nin, 600 bin dolar nakit ve altın rüşvet almakla suçlandığı yolsuzluk davasında, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Devrik lider, 10 yolsuzluk soruşturmasıyla daha karşı karşıya bulunuyor.

76 yaşındaki Suu Çii, şimdiye kadar yasa dışı telsiz ithal etmek ve bulundurmak, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suu Çii'nin, darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Myanmar'da askeri mahkeme, devrik lider Suu Çii'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırdı - Son Dakika


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