Son dakika haberi: Myanmar'da askeri mahkeme, Suu Çii'nin yolsuzluk davasındaki ilk kararı erteledi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Myanmar'da askeri mahkeme, Suu Çii'nin yolsuzluk davasındaki ilk kararı erteledi

25.04.2022 17:34
Son dakika haberi: Myanmar'da askeri mahkeme, Suu Çii'nin yolsuzluk davasındaki ilk kararı erteledi

Son dakika haberi: Myanmar'da askeri mahkemenin, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Çii'nin yolsuzluk davasındaki ilk kararı ertelediği bildirildi.

Myanmar'da askeri mahkemenin, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Çii'nin yolsuzluk davasındaki ilk kararı ertelediği bildirildi.

South China Morning Post'un haberine göre, askeri sözcü Zaw Min Tun, basına yaptığı açıklamada, Suu Çii'nin 600 bin dolar nakit ve altın rüşvet almakla suçlandığı yolsuzluk davasında karar çıkmadığını söyledi.

Söz konusu kararın ne zaman alınacağına dair bilgi paylaşılmadı.

160 yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya

Hakkındaki ilk yolsuzluk suçlamaları rüşvet ve bazı gayrimenkullerin alım satımında görevin kötüye kullanılmasıyla ilgili olan Suu Çii, toplamda 10 yolsuzluk suçlaması ile karşı karşıya bulunuyor.

Devrik lider, her biri 15 yıla kadar hapis ve para cezasıyla sonuçlanabilecek bu suçlardan ve de 14 yıla kadar hapisle sonuçlanabilecek devlet sırlarını ihlalden mahkum edilirse 160 yıldan fazla hapis cezası alabilir.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Portuma Projesi, 20 milyon dolar değerleme ile stratejik yatırım aldı Portuma Projesi, 20 milyon dolar değerleme ile stratejik yatırım aldı Yat pazarı 2027'ye kadar 15 milyar dolara ulaşacak Yat pazarı 2027'ye kadar 15 milyar dolara ulaşacak

Yolsuzluk, Myanmar, Rüşvet, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Myanmar'da askeri mahkeme, Suu Çii'nin yolsuzluk davasındaki ilk kararı erteledi - Son Dakika


Son Dakika
17:36 Antalya'da koparmanın cezası 120 bin TL olan kum zambaklarını kopardılar!
17:33 Metin Öztürk isim açıklamadan hedef gösterdi: Aklımızda Galatasaray taraftarını coşturacak bir aday var
17:32 Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "mum" göndermesinde bulundu
17:30 Sakarya'da korkunç kaza! Kamyon ile otobüs birbirine girdi
17:28 İlahiyatçı Necmettin Nursaçan'ın programında dikkat çeken ateist sorusu: Evinde yemek yemem helal mi?
17:25 Rezidansta işkence gören kadın: Saçlarımı kestiler, yanağımda ve ellerimde sigara söndürdüler
17:05 Teröristler Patlayıcıları düdüklü tencerenin içine yerleştirmişler!
17:02 Sultanlar Ligi'nde ilk finalist VakıfBank!
16:34 Güvenlik gerekçesiyle organize suç örgütü lideri Adnan Oktar Edirne'den Erzurum'a sevk edildi!
16:28 Devrilen tırdaki bayram şekerleri ve çikolatalar yağmalandı! Sıkışan sürücü kimsenin umurunda olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 17:45:45. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Myanmar'da askeri mahkeme, Suu Çii'nin yolsuzluk davasındaki ilk kararı erteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement