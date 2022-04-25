Son dakika haberi: Myanmar'da askeri mahkeme, Suu Çii'nin yolsuzluk davasındaki ilk kararı erteledi - Son Dakika

Myanmar'da askeri mahkemenin, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Çii'nin yolsuzluk davasındaki ilk kararı ertelediği bildirildi.

South China Morning Post'un haberine göre, askeri sözcü Zaw Min Tun, basına yaptığı açıklamada, Suu Çii'nin 600 bin dolar nakit ve altın rüşvet almakla suçlandığı yolsuzluk davasında karar çıkmadığını söyledi.

Söz konusu kararın ne zaman alınacağına dair bilgi paylaşılmadı.

160 yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya

Hakkındaki ilk yolsuzluk suçlamaları rüşvet ve bazı gayrimenkullerin alım satımında görevin kötüye kullanılmasıyla ilgili olan Suu Çii, toplamda 10 yolsuzluk suçlaması ile karşı karşıya bulunuyor.

Devrik lider, her biri 15 yıla kadar hapis ve para cezasıyla sonuçlanabilecek bu suçlardan ve de 14 yıla kadar hapisle sonuçlanabilecek devlet sırlarını ihlalden mahkum edilirse 160 yıldan fazla hapis cezası alabilir.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı.