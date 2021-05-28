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Son dakika haberi: Myanmar'da Çin'e ait fabrikaları ateşe veren 28 kişiye 20 yıla kadar hapis cezası verildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Myanmar'da Çin'e ait fabrikaları ateşe veren 28 kişiye 20 yıla kadar hapis cezası verildi

28.05.2021 13:52
Son dakika haberi: Myanmar'da Çin'e ait fabrikaları ateşe veren 28 kişiye 20 yıla kadar hapis cezası verildi, System.String[]

Son dakika gündem haberi... KUALA Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestolar kapsamında ülkede Çin'e ait fabrikaları ateşe veren 28 kişi 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

KUALA Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestolar kapsamında ülkede Çin'e ait fabrikaları ateşe veren 28 kişi 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Myanmar ordusuna ait Myawady gazetesinde yer alan haberde, ülkenin en kalabalık şehri Yangon'da mart ayında Çin'e ait 2 tekstil fabrikasını ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan protestocuların, yargılandıkları askeri mahkemede hüküm giydiği bildirildi.

Bu kapsamda 28 protestocunun 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Myanmar'da 1 Şubat askeri darbesinden bu yana ülke genelinde süren protestolarda, Çin'e ait 32 fabrika saldırıya uğramış ve saldırılar Çinli yatırımcıları 36,9 milyon ABD doları zarara uğratmıştı.

Protestolara katılan 3 oyuncuya kışkırtıcılık suçlaması

Öte yandan, Myanmar'da darbe karşıtı protestoları destekledikleri gerekçesiyle nisan ayında gözaltına alınan 3 ünlü sinema ve televizyon oyuncusu, yargılandıkları askeri mahkemede "halkı kışkırtmaya yönelik faaliyetlerde bulunmakla" suçlandı.

Myanmar basınına konuşan avukatları, Yangon askeri mahkemesinde bugün görülen duruşmalarında oyuncu Eaindra Kyaw Zin, Pyay Ti Oo ve May Toe Khaing'a, 505 (a) sayılı ceza kanununu ihlal etme suçlaması yöneltildiğini aktardı.

Askeri darbenin ardından kapsamı genişletilen 505 (a) sayılı ceza kanunu, halkı kışkırtma, kamu düzenini bozma ve güvenlik güçlerine zarar vermeye yönelik yayın, faaliyet ve söylemde bulunanlara 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 831 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Myanmar, Fabrika, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Myanmar'da Çin'e ait fabrikaları ateşe veren 28 kişiye 20 yıla kadar hapis cezası verildi - Son Dakika


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