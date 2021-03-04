Son dakika haberi: Myanmar'da darbeci askerler sosyal medyada sivillere tehdit yağdırdı - Son Dakika

Myanmar'da darbeci askerlerin, darbe karşıtı sivilleri sosyal medya üzerinden ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Myanmar'da darbe karşıtı protestolar sürerken, ülkede darbeci askerler barışçıl gösterilere sert müdahalelerine devam ediyor. Dijital haklar grubu olan Myanmar ICT Development (MIDO) tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre Myanmar'da yalnızca dün 38 protestocunun öldürüldüğünün belirtildiği ve sosyal medyada, güvenlik güçleri tarafından protestocuları tehdit eden 800'den fazla video bulunduğu kaydedildi.

MIDO İcra Direktörü Htaike Htaike Aung yaptığı açıklamada, sosyal medyada askerlerin yüzlerce videosunun bulunduğunu belirterek, "Bu buzdağının sadece görünen yüzü" dedi.

"Lanet suratlarına ateş edeceğim"

Çin merkezli sosyal medya uygulamasında Şubat ayı sonlarında yayınlanan bir videoda ordu mensubu bir kişi, kameraya bir piyade tüfeğini doğrultarak, protestocuları öldürmekle tehdit etti. Videoda asker, "Lanet suratlarına ateş edeceğim ve gerçek mermiler kullanıyorum" dedi.

"Gördüğüm her şeyi vuracağım"

Bir diğer tehdit videosunda ise bir asker, "Bu gece bütün şehirde devriye atacağım ve gördüğüm her şeyi vuracağım. Ölmek istiyorsan, dileğini yerine getireceğim" ifadelerini kullandı.

Çinli sosyal medya devi tarafından yapılan açıklamada, "Şiddete veya zarara neden olan yanlış bilgilere teşvik eden içeriğe izin vermediğimizi belirten açık Topluluk Kurallarımız var. Myanmar ile ilgili olduğu için, şiddeti teşvik eden veya yanlış bilgi yayan ve kurallarımızı ihlal eden bu tür içerikleri kaldırmak için agresif bir şekilde izliyoruz" denildi.

Myanmar'da gerçek bir savaş mümkün

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi İsviçreli diplomat Christine Schraner Burgener, 1 Şubat'tan bu yana devam eden protestolarda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Darbeden bu yana 50'den fazla kişi öldü ve birçoğu yaralandı" ifadelerini kullandı. Burgener, Myanmar'da artık "gerçek bir savaşın" mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi'nin (NLD) Kasım 2020'de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar'da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti. - YANGON