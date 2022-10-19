Myanmar Now'da yer alan habere göre, çoğu siyasi tutuklu yaklaşık 10 bin mahkumu barındıran hapishanenin girişinde ve dışında sabah saatlerinde 2 patlama meydana geldi.

Myanmar 'ın en büyük cezaevlerinden başkent Yangon 'daki Insein hapishanesinde meydana gelen 2 patlama ve sonrasında açılan ateşte, aralarında ziyaretçilerin de bulunduğu en az 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Myanmar'da hapishanedeki patlamalar ve ateş açılması nedeniyle en az 8 kişi öldü - Son Dakika

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