Son dakika haberi... Myanmar'da hapishanedeki patlamalar ve ateş açılması nedeniyle en az 8 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Myanmar'da hapishanedeki patlamalar ve ateş açılması nedeniyle en az 8 kişi öldü

19.10.2022 12:24
Son dakika haberi... Myanmar'da hapishanedeki patlamalar ve ateş açılması nedeniyle en az 8 kişi öldü

Son dakika gelişmesine göre Myanmar'ın en büyük cezaevlerinden başkent Yangon'daki Insein hapishanesinde meydana gelen 2 patlama ve sonrasında açılan ateşte, aralarında ziyaretçilerin de bulunduğu en az 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Myanmar'ın en büyük cezaevlerinden başkent Yangon'daki Insein hapishanesinde meydana gelen 2 patlama ve sonrasında açılan ateşte, aralarında ziyaretçilerin de bulunduğu en az 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Myanmar Now'da yer alan habere göre, çoğu siyasi tutuklu yaklaşık 10 bin mahkumu barındıran hapishanenin girişinde ve dışında sabah saatlerinde 2 patlama meydana geldi.

Polis yetkilileri patlamalar sonrası, cezaevi gözetleme kulesinden ateş açıldığı bilgisini paylaştı.

Olayda, cezaevindeki yakınlarını ziyarete gelen 5 kişi ve 3 cezaevi görevlisinin hayatını kaybettiği, çoğunluğu sivil en az 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Kaynak: AA

Myanmar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Myanmar'da hapishanedeki patlamalar ve ateş açılması nedeniyle en az 8 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Myanmar'da hapishanedeki patlamalar ve ateş açılması nedeniyle en az 8 kişi öldü - Son Dakika
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