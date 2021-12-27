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Son dakika haberi... Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii hakkındaki davada karar duruşması yine ertelendi - Son Dakika

Son dakika haberi... Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii hakkındaki davada karar duruşması yine ertelendi

27.12.2021 10:44
Son dakika haberi... Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii hakkındaki davada karar duruşması yine ertelendi

Son dakika haber... Myanmar'da, devrik lider Aung San Suu Çii'nin yasa dışı telsiz ithal etme ve bulundurma iddiasıyla yargılandığı davanın bugün yapılacağı duyurulan karar duruşması 10 Ocak'a ertelendi.

Myanmar'da, devrik lider Aung San Suu Çii'nin yasa dışı telsiz ithal etme ve bulundurma iddiasıyla yargılandığı davanın bugün yapılacağı duyurulan karar duruşması 10 Ocak'a ertelendi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada, devrik lider Suu Çii'nin yargılandığı bir dizi davadan ikincisinin duruşmasının başkent Nepido'da bir mahkemede görüldüğünü söyledi.

Mahkemenin, Suu Çii'ye yasa dışı telsiz ithal etme ve bulundurmaya karşı açılan davanın karar duruşmasını 10 Ocak'a ertelediğini açıklayan yetkili, erteleme kararı için herhangi bir gerekçe sunulmadığını belirtti.

Bir ayda ikinci erteleme

Suu Çii'nin yargılandığı bir dizi davadan birinin duruşması 20 Aralık'ta Başkent Nepido Mahkemesinde görülmüştü.

Mahkeme, Suu Çii'ye karşı açılan telsiz davasının karar duruşmasını 27 Aralık'a ertelemiş ve erteleme kararı için herhangi bir gerekçe göstermemişti.

Bu dava, ülkede 1 Şubat'ta yapılan darbenin ardından devrik lidere karşı açılan ikinci dava olmuştu.

Suu Çii, söz konusu davada resmi prosedürleri ihlal ederek telsiz ithal etmek ve bulundurmakla suçlanıyor.

Davaya konu olan telsizlere, ordunun yönetime el koyduğu 1 Şubat'ta yapılan aramada Suu Çii'nin konutunun giriş kapısında bekleyen korumalarından alınarak el konulmuştu.

Devrik lider hakkında ithalat yasasını ihlal ettiği suçlamasıyla dava açılmıştı.

Suu Çii, yargılandığı 11 farklı suçlamadan ilki olan, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kurallarını ihlal etmekten 6 Aralık'ta suçlu bulunarak 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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Myanmar, Aralık, Nepido, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii hakkındaki davada karar duruşması yine ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii hakkındaki davada karar duruşması yine ertelendi - Son Dakika
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