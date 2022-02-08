Nahda Hareketi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Yüksek Yargı Konseyini fesih kararını reddettiğini duyurdu.

Nahda'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın anayasaya aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, devletin erkleri arasındaki ayrım ve yargı erkinin bağımsızlığının anayasal bir kazanım olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanının adaletin temeline el koymayı ve kurumlarını kontrol etmeyi amaçlayan bu anayasaya aykırı kararı kati olarak reddediyoruz. Bu durum, siyasi muhalifleri tasfiye etmek, kamusal alanı kapatmak ve mutlak tek adam yönetim sistemi kurmak için bir araç olarak kullanılmaktadır."

Açıklamada, Hareketin barışçıl sivil bir mücadeleye girme konusunda tüm parti ve sivil tarafların yanında şartsız yer almakta kararlı olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı'nın devletin çarklarını yönetme ve vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirme konusunda tamamen yetersiz kaldığına işaret edilen açıklamada, Said'in yaptıklarının anayasadan tam bir çıkış ve geriye kalan yıpranmış meşruiyetine de darbe yapmayı temsil ettiği vurgulandı.

Açıklamada, yargının bağımsızlığına darbe vuran kararlara karşı yargıçların kararlı duruşları ve halkın Yüksek Yargı Konseyi önünde toplanması yönündeki çağrılara karşılık verilmemesinin takdir edildiği ifade edildi.

Nahda Hareketi, yargıçlara karşı kışkırtma operasyonlarının durması çağrısı yaptı.

Konseye fesih kararı ve gelinen süreç

İçişleri Bakanlığına 5 Şubat'ta yaptığı ziyaret sırasında geçici bir kararname çıkararak Yüksek Yargı Konseyini feshetme kararı alacağını söyleyen Said, "Şu andan itibaren bu Konsey tarihe karıştığını bilsin. Konsey mevkilerin satıldığı yer haline geldi. Yargıçlar sadakate göre atanıyor. Onların yeri şimdi oturdukları yer değil, sanıkların durduğu yerdir." ifadelerini kullanmıştı.

Yüksek Yargı Konseyi yaptığı açıklamada Anayasal ve bağımsız bir kurum olan Konseyin feshi için yasal bir dayanağın bulunmadığını, kanun ve Tunus Anayasası'nın Yüksek Yargı Konseyini feshetme mekanizmasından yoksun olduğunu duyurmuştu.

Konsey Başkanı Yusuf Buzahir de dünkü açıklamasında, sabah saatlerinden itibaren emniyet güçlerince, idari personel ve Konsey üyeleri dahil binaya girişlerin engellediğini ilan etmişti.

Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.