Üye Girişi
Son dakika haberi | Nahda Hareketi, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Yüksek Yargı'yı ilga kararına karşı çıktığını bildirdi - Son Dakika

Son dakika haberi | Nahda Hareketi, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Yüksek Yargı'yı ilga kararına karşı çıktığını bildirdi

08.02.2022 09:21
Son dakika haberi | Nahda Hareketi, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Yüksek Yargı'yı ilga kararına karşı çıktığını bildirdi

Son dakika haber... Nahda Hareketi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Yüksek Yargı Konseyini fesih kararını reddettiğini duyurdu.

Nahda Hareketi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Yüksek Yargı Konseyini fesih kararını reddettiğini duyurdu.

Nahda'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın anayasaya aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, devletin erkleri arasındaki ayrım ve yargı erkinin bağımsızlığının anayasal bir kazanım olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanının adaletin temeline el koymayı ve kurumlarını kontrol etmeyi amaçlayan bu anayasaya aykırı kararı kati olarak reddediyoruz. Bu durum, siyasi muhalifleri tasfiye etmek, kamusal alanı kapatmak ve mutlak tek adam yönetim sistemi kurmak için bir araç olarak kullanılmaktadır."

Açıklamada, Hareketin barışçıl sivil bir mücadeleye girme konusunda tüm parti ve sivil tarafların yanında şartsız yer almakta kararlı olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı'nın devletin çarklarını yönetme ve vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirme konusunda tamamen yetersiz kaldığına işaret edilen açıklamada, Said'in yaptıklarının anayasadan tam bir çıkış ve geriye kalan yıpranmış meşruiyetine de darbe yapmayı temsil ettiği vurgulandı.

Açıklamada, yargının bağımsızlığına darbe vuran kararlara karşı yargıçların kararlı duruşları ve halkın Yüksek Yargı Konseyi önünde toplanması yönündeki çağrılara karşılık verilmemesinin takdir edildiği ifade edildi.

Nahda Hareketi, yargıçlara karşı kışkırtma operasyonlarının durması çağrısı yaptı.

Konseye fesih kararı ve gelinen süreç

İçişleri Bakanlığına 5 Şubat'ta yaptığı ziyaret sırasında geçici bir kararname çıkararak Yüksek Yargı Konseyini feshetme kararı alacağını söyleyen Said, "Şu andan itibaren bu Konsey tarihe karıştığını bilsin. Konsey mevkilerin satıldığı yer haline geldi. Yargıçlar sadakate göre atanıyor. Onların yeri şimdi oturdukları yer değil, sanıkların durduğu yerdir." ifadelerini kullanmıştı.

Yüksek Yargı Konseyi yaptığı açıklamada Anayasal ve bağımsız bir kurum olan Konseyin feshi için yasal bir dayanağın bulunmadığını, kanun ve Tunus Anayasası'nın Yüksek Yargı Konseyini feshetme mekanizmasından yoksun olduğunu duyurmuştu.

Konsey Başkanı Yusuf Buzahir de dünkü açıklamasında, sabah saatlerinden itibaren emniyet güçlerince, idari personel ve Konsey üyeleri dahil binaya girişlerin engellediğini ilan etmişti.

Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Darbe, Tunus, Yargı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Nahda Hareketi, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Yüksek Yargı'yı ilga kararına karşı çıktığını bildirdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:14 Sarhoş tekneci voleybol kariyerini bitirdi! Aldığı ceza vicdanları sızlattı
09:10 Parola: Peynir zeytin! Dolandırıcılar yaşlı kadını 600 bin lira dolandırdı
08:51 ABD Rusya için geri adım: Öyle bir şey söylemedik
08:50 Ne kadar evliysen o kadar nafaka dönemi başlıyor!
08:47 Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Ece Erken: Canım çok yanıyor
08:23 Pandemide psikolojik tedavi görenler arttı! Sağlık Bakanlığı bütçeyi arttırdı
08:20 Şok iddia: Tosuncuk'un parasını şarkıcı Tuğba Özerk mi aklıyor?
08:13 Sokak sokak gezip akü çalan hırsız, 150 saatlik aramanın ardından yakalandı
08:04 Bugün hava nasıl olacak? 55 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı: Bölgelerimizde hava durumu!
08:04 Survivor'un 19. bölüm fragmanında gönüllüler takımı erkekleri kavga ediyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 09:28:03. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Nahda Hareketi, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Yüksek Yargı'yı ilga kararına karşı çıktığını bildirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement