Son dakika... Nahda Hareketi: "Tunus Devlet Başkanı Said kararlarını yeniden gözden geçirmeli" - Son Dakika

Tunus'taki en büyük parti Nahda Hareketi, Tunus Devlet Başkanı Kays Said'in aldığı kararları yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

Tunus'taki en büyük parti Nahda Hareketi, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi'nin lideri Raşid El-Gannuşi, başkanlığında acil olarak toplandı. Toplantıda Tunus Devlet Başkanı Kays Said'in ülkenin Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden alma ve meclisin yetkilerini dondurma kararı görüşüldü. Toplantının ardından Nahda Hareketi'nin resmi basın açıklamasında, "Tunus Devlet Başkanı Kays Said'in aldığı son kararları yeniden gözden geçirmeye ve geri çekmeye çağırıyoruz. Ülkenin yaşadığı zorluklar, Tunus halkının kabul ettiği demokratik tercihlere ve anayasal çerçeveler kapsamında ele alınmalı. Demokratik olarak seçilmiş halkın temsilcileri çalışmaya devam etmeli. Devlet Başkanı Said tarafından açıklanan istisnai kararların anayasaya aykırı ve ülkenin kurumlara karşı bir darbe olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Tunus'ta yaşanan olaylar sırasında güvenlik ve emniyeti sağlamak için çalışan asker ve güvenlik güçlerinin siyasi çekişmelerden uzak kalması gerektiği vurgulandı.

(İHA)